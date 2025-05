Reiziger noemt twee redenen voor ontbreken Meerdink in EK-selectie Jong Oranje

Bondscoach Michael Reiziger legt in de Ziggo Sport-talkshow Rondo uit waarom geen deel uitmaakt van de EK-selectie van Jong Oranje. De man in vorm van AZ wordt onder meer thuis gehouden omdat hij zich in november vorig jaar geblesseerd afmeldde voor een interlandperiode, maar tóch in actie kwam in een oefenduel van de Alkmaarders.

De 21-jarige Meerdink verkeerde de voorbije periode in uitstekende vorm. De zoon van enkelvoudig Oranje-international Martijn Meerdink was vooral in de play-offs om Europees voetbal goud waard voor AZ, door in de halve finale drie keer te scoren tegen sc Heerenveen, dat met 4-1 werd verslagen. Ook in de gewonnen eindstrijd tegen FC Twente was de aanvaller eenmaal trefzeker. Desondanks vindt Meerdink zijn naam niet terug in de EK-selectie van Jong Oranje, die Reiziger gisteren (maandag) bekendmaakte.

Reiziger spreekt in de talkshow niet tegen dat de afzegging van Meerdink in november een van de redenen was om hem thuis te laten voor het toernooi in Slowakije. "Het is niet helemaal de reden, maar ik vind wel dat als je een uitnodiging krijgt, je moet komen opdagen. Daarna kijken we wel of je kunt spelen. Je bent niet alleen international wanneer het je uitkomt.", aldus de bondscoach. Er ligt echter ook nog een tweede reden achter het niet-oproepen van Meerdink, aldus Reiziger: "We zijn ook al twee jaar bezig met een elftal, een speelwijze. Dat wil je niet iedere keer veranderen. Thom van Bergen en Noah Ohio doen het heel goed."

