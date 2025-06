Na 8-0 zege valt er toch nog iets te klagen over Ronald Koeman

Nederland won dinsdagavond met 8-0 van Malta en legde daarbij een goede wedstrijd op de mat. Toch noemt Valentijn Driessen nog iets waar hij zich aan gestoord heeft. De journalist van De Telegraaf schrijft in zijn column dat hij 'halsstarrig conservatisme' ziet bij bondscoach Ronald Koeman.

De mannen van Oranje speelden dinsdag met volle overgave tot de laatste minuut door. Dat leverde een monsterzege op, die ook nog groter uit had kunnen vallen. Driessen heeft complimenten voor de motivatie waarmee het Nederlands elftal tegen Malta voor de dag kwam. "Niet alleen Koeman langs de lijn, maar Van Dijk op het veld en de backs Denzel Dumfries en Micky van de Ven bleven het gaspedaal vol indrukken. Ze kregen alle internationals, niemand uitgezonderd, mee. Ook bij balverlies hield niemand zijn benen stil om zo Mark Flekken een tweede clean sheet te bezorgen."

De spelers van het Nederlands elftal tonen zo respect voor Koeman, ziet Driessen. "Het lijkt allemaal logisch en niets bijzonders, maar die instelling in zo’n niemendalletje geeft aan dat het met het leiderschap van Koeman bij Oranje goed zit. Sowieso helpt zijn uitstekende verstandhouding met aanvoerder Van Dijk daarbij. Niet voor niets noemde hij de verdediger zijn beste en belangrijkste speler. Ook de andere internationals waren bereid om voor Koeman diep te gaan en hem voor eigen publiek niet voor schut te zetten. Aan Koemans geloofwaardigheid bij de internationals hoeft niemand te twijfelen."

Toch heeft de journalist van De Telegraaf nog wel iets te klagen. De keuzeheer van Oranje maakt namelijk niet alleen goede keuzes, wil Driessen toch nog even benadrukken. "De zwakste opponent in Groep G was voor de Eredivisie-revelaties Sem Steijn en Mexx Meerdink ideaal geweest om hun neus eens tegen het venster te drukken bij Oranje. Ook doelman Nick Olij verdiende een debuut, maar kreeg dat niet. Het is een soort van halsstarrig conservatisme dat Koeman gerust eens los mag laten." Daarbij geeft Driessen wel nog aan dat die genoemde negatieve eigenschap er wel voor heeft gezorgd dat Memphis Depay weer is opgeleefd: de spits schoot zichzelf dinsdag naast Robin van Persie op de all-time topscorerslijst van het Nederlands elftal.

