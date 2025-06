Speculatie over onvrede Depay richting Koeman

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk veronderstellen dat niet blij was met zijn relatief vroege wissel bij Oranje in het WK-kwalificatieduel van dinsdagavond met Malta (8-0 overwinning).

Depay nam tegen Malta de eerste twee doelpunten van het Nederlands elftal voor zijn rekening. Daarmee kroonde de spits zich tot gedeeld topscorer aller tijden van Oranje: hij staat net als oud-international Robin van Persie op vijftig interlandgoals.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Lang vernedert Nick Olij voor het oog van de camera: ‘Irritante gozer, man’

Depay werd in de 72ste minuut van de wedstrijd bij een 4-0 tussenstand gewisseld door bondscoach Ronald Koeman. De aanvaller van Corinthians moest plaatsmaken voor Donyell Malen. Onder leiding van laatstgenoemde liep Oranje in het laatste kwartier uiteindelijk uit naar een 8-0 zege.

Van der Vaart en Van Hooijdonk zagen dat Depay niet blij was met zijn wissel, vermoedelijk omdat de spits zijn kans schoon zag om Van Persie met nog een doelpunt definitief voorbij te gaan op de topscorerslijst. “Ik had hem laten staan. Het was een perfecte avond geweest, maar goed. Hij was er ook niet heel blij mee. Dat snap ik ook wel”, zegt Van der Vaart bij de NOS.

LEES OOK: Opmerkelijk gedrag van Oranje-fans in Groningen valt op

Van Hooijdonk stipt aan dat Depay waarschijnlijk ‘al een kwartiertje langer had gekregen van Koeman’. De oud-spits had verwacht dat Depay al in de 62ste minuut plaats moest maken voor invaller Wout Weghorst. Laatstgenoemde kwam echter voor Justn Kluivert, waardoor Depay nog iets meer tijd kreeg. “Toen Weghorst ging warmlopen was natuurlijk al de gedachte: dat zal ten koste van Memphis gaan. Dat gebeurde niet.”

“Normaal gesproken wissel je een spits voor een spits. Nu heeft hij hem een kwartiertje langer laten staan”, vervolgt Van Hooijdonk. “Het was een beetje ongelukkig dat Malen erbij kwam en Oranje toen weer veel kansen kreeg. Memphis had nog wel een goaltje kunnen maken.”

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Huijsen reageert extreem knorrig op vraag over Nederland 🔗

👉 Experiment van Koeman lijkt volledig te mislukken bij Oranje 🔗

👉 Algemeen Dagblad is genadeloos: 4,5 voor zwakke schakel Oranje tegen Finland 🔗

👉 Van der Vaart verwacht dat er historie wordt geschreven bij Nederland - Malta 🔗

👉 Reactie Koeman na merkwaardige actie Flekken zegt alles 🔗