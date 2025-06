Noa Lang vernedert Nick Olij voor het oog van de camera: ‘Irritante gozer, man’

dolde deze week op de training van het Nederlands elftal uitdrukkelijk met . De aanvaller van PSV testte samen met de technische voetbalkwaliteiten van de doelman en deelde meerdere plaagstootje uit aan Olij toen diens uitvoering niet volledig vlekkeloos bleek.

Maandag werd bekend dat Olij zijn loopbaan komend seizoen voortzet bij PSV. Hoewel de Eindhovenaren de komst van de keeper van Sparta Rotterdam nog niet officieel wereldkundig maakte, verzekerden onder andere De Telegraaf en het Algemeen Dagblad dat de transfer in kannen en kruiken is.

Olij zocht maandag op de training van Oranje aansluiting bij Lang, linksbuiten van PSV, en voormalig PSV’er Malen, tegenwoordig in Engeland actief bij Aston Villa. Na de groepstraining werd de doelman door Lang en Malen uitgedaagd tot het uitvoeren van een voetbaltruc. Beelden van het tafereel werden door de NOS gemaakt en verspreid op social media.

Op het filmpje is te zien en te horen hoe Olij op de kast wordt gejaagd door Lang en Malen. “Olij, met jou is niet te…”, zegt Malen tegen de keeper. Die reageert op de aanvaller van Aston Villa met: “Wat is er nou, pik? Ik zweer het je. Alsof je zelf alles goed doet.”

“Irritante gozer, man”, zo tekent de NOS voorts op uit de mond van Lang, vermoedelijk gericht tegen Olij.

Nadat Olij de bal de verte in trapt, wordt hij door Malen opgedragen om het leder zelf te gaan halen: “Dan moet je hem ook halen, hè.”

Vervolgens deelt Lang nog een plaagstootje uit aan Olij: “Benítez kan dat, hè.” De PSV’er refereert aan de Argentijnse doelman (Walter Benítez, red.) die tot en met dit seizoen het doel van PSV verdedigde en inmiddels transfervrij vertrokken is bij de Eindhovense club. Olij is bij PSV waarschijnlijk de opvolger van Benítez.

“Hij bakt er helemaal niks van!”, roept Lang nog wanneer hij samen met Olij het trainingsveld verlaat.

