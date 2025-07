Toptransfer Beukema op haar na rond, AZ profiteert flink mee

De transfer van naar Napoli is zo goed als rond. Voetbal International weet te melden dat alleen enkele details en een medische keuring nog afgerond moeten worden alvorens een overstap van de Nederlandse verdediger beklonken kan worden.

Beukema maakte in de zomer van 2023 de overstap van AZ naar Bologna, waar hij zich direct wist te ontpoppen tot een vaste waarde. In zijn eerste seizoen dwong de verdediger met zijn ploeg plaatsing voor de Champions League af, terwijl dit seizoen beslag werd gelegd op de Coppa Italia. Vooralsnog kwam de Nederlander, die in het verleden naast AZ ook voor Go Ahead Eagles uitkwam, tot tachtig duels voor Bologna. Hierin was hij goed voor twee doelpunten en drie assists.

Artikel gaat verder onder video

Begin juni werd al bekend dat Antonio Conte in Beukema de nieuwe steunpilaar voor de defensie van Napoli zag. De verdediger zelf zou ook niet onwelwillend tegenover een stap naar de regerend landskampioen van Italië staan. Bij I Partonopei ligt een vijfjarig contract klaar voor de 26-jarige centrale verdediger. Op enkele details en de medische keuring na is de transfer van Beukema naar Napels namelijk in kannen en kruiken.

LEES MEER: Sam Beukema is eerlijk en onthult bij welke club hij sowieso nog wil spelen

Met de transfer van Beukema is naar verluidt een transfersom van zo'n dertig miljoen euro gemoeid. Dat is ook goed nieuws voor AZ, want de Alkmaarders bedongen bij de verkoop in de zomer van 2023 een fors doorverkooppercentage van tien tot vijftien procent. Daarmee lonkt opnieuw een fraaie financiële meevaller voor AZ zonder zelf een speler te verkopen. Eerder kon AZ al rekenen op een fraai bedrag door de verkoop van Milos Kerkez van Bournemouth naar Liverpool en de transfer van Tijjani Reijnders van AC Milan naar Manchester City.

