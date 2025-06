'Beukema staat voor fraaie toptransfer, Italiaanse grootmacht aast op Nederlander'

Napoli is voornemens om de selectie na het winnen van de vierde Scudetto in de clubgeschiedenis een flinke boost te geven. De club van trainer Antonio Conte richt daarbij de pijlen vol op voormalig Go Ahead Eagles- en AZ-verdediger .

Gianluca Di Marzio stelt dat Napoli op poleposition ligt om om de 26-jarige Nederlander over te nemen. Zelf zou Beukema ook niet onwelwillend tegenover een stap naar de regerend landskampioen van Italië staan. Momenteel staat de 1,88 meter lange rechtspoot nog onder contract bij Bologna, waar hij een verbintenis heeft tot medio 2027.

Beukema is niet de enige naam die prijkt op het lijstje van Napoli, zo wordt ook Federico Gatti van Juventus genoemd. Het lijkt er momenteel echter op dat Beukema de meest concrete optie voor I Partonopei.

Beukema maakte in de zomer van 2023 de overstap van AZ naar Bologna, waar hij zich direct wist te ontpoppen tot een vaste waarde. In zijn eerste seizoen dwong de verdediger met zijn ploeg plaatsing voor de Champions League af, terwijl dit seizoen beslag werd gelegd op de Coppa Italia. Vooralsnog kwam de Nederlander, die in het verleden naast AZ voor Go Ahead Eagles uitkwam, tachtig duels voor Bologna. Hierin was hij goed voor twee doelpunten en drie assists.

