Pérez doet onthulling over onderhandelingen met PSV

PSV heeft de optie gegeven nog een jaar in Eindhoven te blijven, zo vertelt de Spanjaard in gesprek met Marca. Uiteindelijk heeft de aanvaller besloten geen gebruik te maken van deze optie, waardoor hij binnenkort transfervrij is.

Pérez werd afgelopen winter transfervrij opgepikt als back-up voor Luuk de Jong, nadat Ricardo Pepi geblesseerd uitviel. Omdat de Spaanse spits al vrij snel na zijn komst geconfronteerd werd met tuberculose, bleef zijn impact in Eindhoven gering. Pérez viel twee keer laat in de wedstrijd in, zonder te scoren. Het contract van de 36-jarige aanvaller loopt af en wordt niet verlengd, zo maakte PSV eerder deze week bekend op de clubwebsite.

Hoewel Pérez dus weinig heeft kunnen spelen voor de landskampioen, zag PSV wel heil in een langere samenwerking. In gesprek met Marca bevestigt de spits dat hij over een maand officieel transfervrij is. “Maar toen we met PSV in onderhandeling waren, gaven ze me de optie om nog een jaar te blijven als ik tevreden was”, onthult de aanvaller. Uiteindelijk besloot hij ‘gezien de omstandigheden’ niet op de aanbieding in te gaan.

Pérez is PSV dankbaar

“Ik wil ze vanuit de grond van mijn hart bedanken”, gaat Pérez verder. “Ik voel me er heel slecht door, want ik ben niet iemand die zich graag verbergt. Het is iets waar ik geen controle over heb. Ik weet niet waarom het mij is overkomen, misschien ben ik ermee geboren”, speculeert de 36-jarige, die ook de fans van PSV dankbaar is. “Sinds dit mij is overkomen, steunen ze mij op social media en sturen ze mij heel veel steun. Dat is ook de kracht van PSV, haar mensen en de staf: ik heb nog steeds contact met ze. Ik ben erg blij, want het is niet makkelijk om een club van dat niveau te vinden, met het soort mensen dat ik heb kunnen ontmoeten. Ik wil PSV vanaf deze plek van harte bedanken voor alle liefde die ze mij hebben gegeven en voor alle diensten die ze mij hebben verleend zodat ik kon herstellen.”

