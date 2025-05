Veerman maakt analist volledig belachelijk

heeft Kees Kwakman vrijdagavond belachelijk gemaakt. De analist van ESPN is met regelmaat zeer kritisch op spelers in de Eredivisie, waaronder Veerman. Vrijdag speelde Kwakman met FC De Rebellen mee in de ‘Wedstrijd van je Leven’, waar hij een grote kans miste, tot groot plezier van de PSV’er.

Vrijdagavond stond de unieke ‘Wedstrijd van je Leven’ op het programma tussen VV Rietmolen en FC De Rebellen. ESPN organiseerde een verkiezing waarbij clubs zich konden aanmelden om het op te nemen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Meer dan 1500 teams meldden zich aan. Mede door hun ludieke acties wist VV Rietmolen – Heren 1 maar liefst 9.600 stemmen te verzamelen. Nooit eerder lukte het een team zo veel stemmen te bemachtigen voor de Wedstrijd van je Leven.

Kwakman speelde mee in het elftal van voormalig profspelers, dat bij rust – na een half uur spelen – met 0-3 voor stond. Vlak na de pauze kwam Rietmolen terug in de wedstrijd, door er 1-3 van te maken. Na vijftig minuten spelen kreeg Kwakman de uitgelezen kans de wedstrijd te beslissen. De analist nam een afvallende bal in de zestien in een keer op de slof, maar schoot deze huizenhoog over. Veerman was het duel aan het kijken en besloot zijn mede-Volendammer direct belachelijk te maken. “En maar klagen over ons”, plaatst de middenvelder bij beelden van de misser op Instagram, waaraan hij meerdere lachende emoji’s toevoegt.

De misser van Kwakman bleek De Rebellen uiteindelijk fataal te worden. In de slotfase van de wedstrijd kwam Rietmolen namelijk nog terug naar 3-3, waarna er een penaltyreeks aan te pas kwam. Daarin werden de nodige strafschoppen genomen, maar uiteindelijk was het de amateurploeg die aan het langste eind trok.

Joey Veerman lacht om misser Kees Kwakman. 😂#WVJL — ESPN NL (@ESPNnl) May 30, 2025

