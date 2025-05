Bas Nijhuis wordt opgesloten en neemt wraak op Theo Janssen

Hilarische beelden uit de 'Wedstrijd van je Leven' tussen VV Rietmolen en FC De Rebellen, die vrijdagavond wordt uitgezonden door ESPN. Trainer Theo Janssen van FC De Rebellen besloot scheidsrechter Bas Nijhuis op te sluiten in het scheidsrechtershok. Later nam Nijhuis wraak.

In de pauze van de wedstrijd sloot Janssen de arbiter op, omdat hij niet tevreden was over diens beslissingen. De tweede helft werd zodoende gestart zonder scheidsrechter, al werd Nijhuis weer bevrijd door een medewerker op het clubterrein. Later liep Nijhuis naar Janssen toe, om hem onder te spuiten met de scheidsrechtersspray. “Dit is Theo Janssens dikverdiende loon. Goed gedaan Bas!”, lachte commentator Koert Westerman.

De unieke wedstrijd vindt plaats op sportpark De Wieken in Rietmolen. ESPN organiseerde een verkiezing waarbij clubs zich konden aanmelden om het op te nemen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Meer dan 1500 teams meldden zich aan. Mede door hun ludieke acties wist VV Rietmolen – Heren 1 maar liefst 9.600 stemmen te verzamelen. Nooit eerder lukte het een team zo veel stemmen te bemachtigen voor de Wedstrijd van je Leven.

Tijdens het evenement zijn behalve Nijhuis en Janssen ook Jeroen Verhoeven, Danique Kerkdijk, Steven Brunswijk, Stefanie van der Gragt, Ali Boussaboun, Kees Kwakman, Diego Biseswar, Glenn Helder, Danny Koevermans, Andwelé Slory, Leo Koswal, Ricky van den Bergh, Jeroen Heubach, Douglas Franco Teixeira, Randy Wolters, Edwin de Graaf, Tommie van der Leegte, Aletha Leidelmeijer en dus commentator Koert Westerman van de partij.