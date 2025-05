Maurice Steijn wijst Trainer van het Jaar aan in de Eredivisie

Maurice Steijn ziet Paul Simonis als de best presterende trainer van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Met een zevende plaats én het veroveren van de KNVB Beker, waarmee Europa League-voetbal is veiliggesteld, kan Go Ahead Eagles terugkijken op een uitstekend seizoen.

Simonis was verantwoordelijk voor het succes en wordt door Steijn dan ook aangewezen als Trainer van het Jaar. “Om alles wat hij gepresteerd heeft”, zegt de oefenmeester van Sparta Rotterdam tegen FCUpdate. “Hij heeft niet alleen de beker gewonnen, maar ook uitstekend gepresteerd in de competitie. Hij heeft heel herkenbaar voetbal gespeeld, ondanks dat hij voorafgaand aan en tijdens het seizoen spelers is kwijtgeraakt. Hij is voor mij wel de trainer van het jaar.”

Moet Simonis naar Ajax?

Even werd Simonis gezien als kandidaat om Francesco Farioli te vervangen bij Ajax, maar met het ondertekenen van een nieuw contract gaf hij een krachtig signaal dat zijn toekomst in Deventer ligt. Ziet Steijn, die zelf in het seizoen 2023/24 kortstondig aan het roer stond bij Ajax, in Simonis een goede toekomstige trainer voor de Amsterdammers? “Dat is niet aan mij. Daar moet hij heel goed over nadenken, of hij dat al zo vroeg in zijn carrière wil.”

“Ik zou hem het advies geven om nog een paar jaar op dit niveau te werken en dan de stap te maken. Maar aan de andere kant: zulke kansen komen ook niet heel vaak voor”, weet Steijn, die zich zelf niet bekommert om de zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer. “Nee, zeker niet.”