Kassa rinkelt bij AZ, dat zonder zelf een speler te verkopen miljoenen incasseert

AZ profiteert volop mee van de transfer van naar Liverpool. De Alkmaarders bedongen bij de verkoop van de Hongaarse linksback aan Bournemouth een doorverkooppercentage, waardoor de club nu een miljoenenbedrag tegemoet kan zien. Eerder deze zomer ving AZ ook al een fraai bedrag toen de overstap naar Manchester City maakte.

In januari 2022 betaalde AZ een kleine drie miljoen euro om Kerkez over te nemen van AC Milan, waar hij zijn wedstrijden in de Onder 20 speelde. Anderhalf jaar en 57 wedstrijden later maakten de Alkmaarders een fraaie winst, toen Bournemouth de back voor bijna achttien miljoen euro naar de Premier League haalde. Bij de transfer werd een doorverkooppercentage van minimaal tien procent overeengekomen, zo meldt Voetbal International.

LEES OOK: ‘Fàbregas' Como biedt megabedrag voor AZ-aanvaller’

Artikel gaat verder onder video

Kerkez maakt twee jaar na zijn overstap naar Engeland een absolute toptransfer naar landskampioen Liverpool, dat de Hongaar vandaag (donderdag) officieel gepresenteerd heeft. De club van trainer Arne Slot legt volgens Engelse media een transfersom van zo'n 47 miljoen euro op tafel voor Kerkez. AZ heeft recht op tien procent van de winst die Bournemouth op Kerkez maakt, waardoor de penningmeester van de Alkmaarders een bedrag van 2,91 miljoen euro tegemoet zou kunnen zien. Daar komt nog eens een opleidingsvergoeding van 'mogelijk 235 duizend euro' overheen, waardoor AZ meer dan drie miljoen euro aan de transfer van Kerkez naar Liverpool over zou gaan houden.

LEES OOK: Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: alle afgeronde deals op een rij

Eerder deze transferperiode incasseerde AZ al minimaal 4,9 miljoen euro (doorverkooppercentage van 3,5 miljoen plus opleidingsvergoeding van 1,4 miljoen) voor de transfer van Reijnders naar Manchester City. De Engelse grootmacht betaalde een vast bedrag van 55 miljoen euro aan AC Milan om de Oranje-international over te nemen, door bonussen kan de transfersom verder oplopen naar zeventig miljoen euro. AZ kan de komende tijd nóg een keer cashen, als Sam Beukema inderdaad een transfer van Bologna naar Napoli zou gaan maken. De landskampioen van Italië zou een vijfjarig contract hebben klaarliggen voor de oud-verdediger van AZ, die minimaal 35 miljoen euro zou moeten kosten.

➡️ Meer AZ nieuws

👉 'AZ en FC Twente hebben interesse in overbodige Ajacied'🔗

👉 ‘Niet PSV, maar Italiaanse club start gesprekken over Van Bommel’ 🔗

👉 Boulahrouz onthult echte reden van ontbreken Meerdink bij Jong Oranje 🔗

👉 Bondscoach looft Goes: 'Gewoon jezelf blijven, dat waardeer ik aan je' 🔗

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗