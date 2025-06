Slot en Liverpool presenteren derde zomeraanwinst

Liverpool heeft de komst van bevestigd. De Hongaarse verdediger komt over van Bournemouth en is de derde zomeraanwinst van Arne Slot. Kerkez noemt het een ‘privilege’ om voor Liverpool uit te mogen komen. Naar verluidt heeft hij getekend tot medio 2030.

De transfer van Kerkez naar Liverpool zat al een tijdje in het vat. Vorige week werd duidelijk dat Bournemouth en de Engelse kampioen het eens waren over de transfer van de linksback. Inmiddels hebben The Reds zijn komst bevestigd. Volgens Fabrizio Romano betaalt Liverpool een bedrag van veertig miljoen pond (omgerekend zo’n 47 miljoen euro) voor Kerkez.

Kerkez is heel blij dat zijn transfer naar Liverpool nu is afgerond. “Het is een ware eer voor me, een privilege om voor een van de grootste clubs van de wereld en de grootste club in Engeland te spelen”, laat hij weten op de clubwebsite. “Ik ben gewoon echt heel blij en enthousiast. Ik kan niet wachten om te beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.”

Kerkez is de derde zomeraanwinst van Slot en Liverpool. Eerder werden Jeremie Frimpong en Florian Wirtz al overgenomen van Bayer Leverkusen. De Hongaar beleefde zijn echte doorbraak in het profvoetbal bij AZ, wat hem in de zomer van 2023 een transfer voor bijna 18 miljoen euro naar Bournemouth opleverde. In twee seizoenen bij The Cherries kwam de linksback tot 74 duels, waarin hij twee keer scoorde en acht assists gaf.

Welcome to the Reds, Milos Kerkez! pic.twitter.com/ef6cRqb7XX — Liverpool FC (@LFC) June 26, 2025

