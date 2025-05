Frimpong naar Liverpool: 'Feyenoord-spelers vertelden me...'

maakt de overstap van Bayer Leverkusen naar Liverpool. Dat maakt zijn nieuwe club bekend via de eigen kanalen. De rechter vleugelverdediger wordt de vierde Nederlandse speler die Arne Slot komend seizoen tot zijn beschikking krijgt.

De transfer van Frimpong naar Liverpool leek al een kwestie van tijd. Eerder meldde het Algemeen Dagblad dat de Oranje-international de eerste aankoop van Arne Slot voor het komende seizoen zou zijn en dat hijzelf ook al rekende op een transfer. Nu heeft ook de club bevestigd dat de deal rond is.

Liverpool activeert de afkoopclausule van 35 miljoen euro die in het contract van Frimpong bij Leverkusen staat. Zodra de medische keuring achter de rug is, zal de 24-jarige geboren Amsterdammers zijn krabbel zetten onder een contract dat loopt tot medio 2030. Bij The Reds wordt Frimpong gezien als opvolger van Trent Alexander-Arnold. De Engelsman loopt komende zomer uit zijn contract bij de Engels kampioen en zet zijn carrière voort bij Real Madrid.

Frimpong ontwikkelde zich ijzersterk bij Leverkusen

Leverkusen nam de inmiddels 24-jarige Frimpong in de winterstop van het seizoen 2020/21 voor zo'n elf miljoen euro over van de Schotse grootmacht Celtic. In de Bundesliga vestigde hij definitief zijn naam als een van de beste offensieve backs van Europa. In 190 wedstrijden voor Die Werkself was Frimpong al goed voor 30 doelpunten en leverde hij ook nog eens 44 keer de assist bij een treffer van een teamgenoot. Met Leverkusen legde Frimpong in het seizoen 2023/24 beslag op de eerste landstitel in de clubgeschiedenis en werd tevens de DFB-Pokal gewonnen.

Frimpong debuteerde in oktober 2023 in het Nederlands elftal, als invaller in een met 1-2 verloren EK-kwalificatieduel met Frankrijk. Op het Europees Kampioenschap van 2024 had hij alleen een basisplaats in de tweede poulewedstrijd, waarin de Fransen opnieuw de tegenstander waren (0-0). Daarnaast bracht bondscoach Ronald Koeman hem als invaller in de duels met Polen (1-2 winst) en de kwartfinale tegen Turkije (2-1 winst). Frimpong staat inmiddels op twaalf interlands.

'Het ging vrij makkelijk'

Op de officiële website van Liverpool reageert de vleugelverdediger op zijn transfer. “Het ging eigenlijk vrij makkelijk. Liverpool kwam en gaf aan dat ze interesse hadden, en voor mij was het overduidelijk", zegt hij. "Ik zei tegen mijn zaakwaarnemers: ‘Wat jullie ook doen, zorg dat dit rondkomt. Maak dit gewoon in orde.’"

Frimpong doet alvast een belofte aan de fans. "Liverpool-fans, ik ga alles geven: mijn inzet, mijn energie, mijn werklust... Hopelijk winnen we samen, vieren we samen feest, maken we alles samen mee. Ik ben gewoon enorm blij om hier te zijn. Bedankt dat jullie mij accepteren. Ik zal jullie niet teleurstellen en ik zal de energie brengen die jullie willen zien.”

Over de aanstaande samenwerking met Slot is Frimpong 'enthousiast'. "Zelfs bij het Nederlands elftal vertelden sommige Feyenoord-jongens me over hem en zeiden dingen als: 'Hij is de beste trainer die ik ooit heb gehad.' Ik heb altijd goede dingen over hem gehoord. En nu wordt hij mijn trainer, dus daar kijk ik naar uit."

Frimpong vierde Nederlander bij Liverpool

Frimpong wordt de vierde Nederlander in de selectie van Slot bij Liverpool. Ook collega-internationals Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo staan onder contract bij de Premier League-kampioen.

