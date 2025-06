Voormalig topscheidsrechter verbouwereerd door Ajax-speler: 'Altijd weer nare opmerkingen'

Felix Brych heeft in zijn carrière als topscheidsrechter best vaak te maken gehad met , die jarenlang voor Liverpool speelde. De huidige speler van Ajax was als aanvoerder altijd maar aan het praten, en deed dat niet altijd op een nette manier.

Brych omschrijft de Ajax-aanvoerder als een onruststoker ('troublemaker') in gesprek met talkSPORT. "Ik had een goede band met spelers. Maar tijdens elk duel was er wel een onruststoker. Tijdens mijn vele wedstrijden op Anfield, als Liverpool speelde, was dat Jordan Henderson. Ik wist dat ik een oogje op hem moest houden."

Artikel gaat verder onder video

De voormalig toparbiter vertelt waar dat aan ligt. "Hij was de hele wedstrijd aan het praten. Dat deed hij samen met James Milner. Soms was die laatste stil, soms praatte hij heel veel. In Duitsland was het veel agressiever", zegt de Duitser. "In Engeland gaat dat anders, dat wist ik wel."

LEES OOK: Zijn advocaat ziet Quincy Promes snel weer voetballen: 'Op zijn minst in Nederland'

"Zo zeiden ze: 'Come on, dat was geen overtreding. In Duitsland kun je zo fluiten, in Engeland willen we de wedstrijd vloeien houden.' Altijd dit soort trash talk, nare opmerkingen." Toch kon Brych het wel waarderen. "Ik vond het wel grappig en raakte er gewend aan. Het was gewoon humor." De toparbiter stopte onlangs met fluiten, aangezien 'zijn fysieke grens bereikt was'. "Dan moet je eerlijk zijn naar jezelf", voegt de Duitser daaraan toe.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax vangt bot in Turkije: bod van 9 miljoen euro afgewezen'🔗

👉 Driessen hekelt beslissing KNVB over Ajax🔗

👉 ‘Van Dijk pleit bij Liverpool voor komst Ajax-ster’ 🔗

👉 ‘Ajax wil transfervrije Duitse middenvelder binnenhalen’🔗

👉 Ajax-leiding lijnrecht tegenover elkaar over terugkeer Blind en Tadic 🔗