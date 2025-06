‘Fàbregas' Como biedt megabedrag voor AZ-aanvaller’

Serie A-club Como is concreet voor van AZ. De Italianen hebben zelfs al een bod van meer dan tien miljoen euro uitgebracht op de negentienjarige aanvaller, zo meldt Voetbal International. AZ zou het aanbod hebben geweigerd.

De in 2005 geboren Addai maakte vorig seizoen zijn debuut voor de hoofdmacht van AZ. Eerder kwam de rechtsbuiten al uit voor de jeugdteams van de Alkmaarders en was hij onderdeel van het elftal dat in 2023 beslag legde op de Youth League-titel.

In 35 wedstrijden in het eerste van AZ heeft Addai drie doelpunten gemaakt en twee assists afgeleverd. Volgens VI beschouwt Como, dat geadviseerd wordt door Mark-Jan Fledderus, de vleugelspeler als een groot talent. De club waar Cesc Fàbregas hoofdtrainer is, heeft volgens het weekblad al een bod van meer dan tien miljoen neergelegd.

AZ zou hebben geweigerd, omdat er geen noodzaak tot verkopen is. Technisch directeur Max Huiberts maakt daar geen geheim van. Wel zou Addai toestemming hebben gekregen om te onderhandelen met Como, maar daar is nog geen persoonlijk akkoord uitgekomen.

