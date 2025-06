AZ krijgt duidelijkheid van CAS na rellen rondom Legia Warschau-thuis

AZ is door het CAS in het gelijk gesteld over de boete die de Alkmaarders kregen na de wedstrijd tegen Legia Warschau in oktober 2023, maakt de club bekend op de clubwebsite. De arbitragecommissie is van mening dat AZ niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de rellen rondom die wedstrijd.

Begin oktober 2023 wist AZ in eigen huis met 1-0 te winnen van Legia Warschau in de groepsfase van de Conference League. Rondom het duel ging het echter helemaal mis. Voor de wedstrijd probeerden veel Poolse supporters namelijk het stadion binnen te dringen zonder tickets, waar de Mobiele Eenheid de handen vol aan had. Na afloop van de wedstrijd ging het weer mis en werden er twee arrestaties verricht. Het ging hier om de spelers Radovan Pankov en Josué Pesqueira, die een beveiliger van AZ een hersenschudding en gebroken elleboog hadden bezorgd.

De wanordelijkheden vielen niet goed bij de UEFA, dat in december 2023 besloot een boete van 40.000 euro op te leggen aan AZ. De Alkmaarders waren het hier niet mee eens en kondigden aan in beroep te gaan. De UEFA wees dit echter af, waarna AZ naar het CAS stapte. De arbitragecommissie gaf de Alkmaarders wel gelijk.

“Het CAS heeft in haar vonnis buitengewoon helder geoordeeld; AZ valt niets te verwijten”, klinkt het op de clubwebsite. “AZ had de wedstrijdvoorbereiding op orde en heeft samen met de politie en gemeente alle voorzorgsmaatregelen getroffen om een ordentelijk wedstrijdverloop te organiseren. Deze uitspraak wordt gezien als een bevestiging waar AZ vanaf moment één van overtuigd was.”

