Schokkende details uit Alkmaar: Legia-spelers braken elleboog AZ-medewerker

De twee spelers van Legia Warschau die donderdagavond buiten het AFAS Stadion zijn opgepakt, worden verdacht van het mishandelen van AZ-personeel. Volgens De Telegraaf-journalist Marcel Vink heeft een beveiliger een hersenschudding opgelopen en zijn elleboog gebroken. Het slachtoffer werd met een brace om zijn nek naar het ziekenhuis gebracht.

Na afloop van de Conference League-wedstrijd tussen AZ en Legia Warschau mochten de spelers van de Poolse club niet direct naar de spelersbus omdat de uitstroom van de aanhang van de bezoekers nog in volle gang was. De spelers werden om die reden in het stadion gehouden. Josué Pesqueira en Radovan Pankov waren het daar niet mee eens en gebruikten geweld, zo valt in een verklaring van het OM, de politie, de gemeente Alkmaar en AZ te lezen.

Artikel gaat verder onder video

Op social media circuleren beelden dat de ME om de spelersbus van Legia Warschau staat. “Zij stonden daar ter bescherming en om de twee verdachte spelers uit de bus te krijgen. Inmiddels waren zij namelijk al in de bus gestapt”, wordt er geschreven. “In de Poolse media wordt het beeld geschetst dat spelers het slachtoffer waren van optreden van de ME, maar dit is geenszins het geval. Het waren de spelers die geweld gebruikten. Een aanhouding is een zwaar middel, dit doet de politie niet zonder reden. Zeker niet bij spelers na een internationale wedstrijd.”

Ook in het stadion van AZ was het onrustig. Zo bestormden supporters van Legia Warschau de toegangspoort van het uitvak. “De mobiele eenheid kon dit helaas niet voorkomen, vanwege het heftige geweld dat tegen stewards en politie werd gebruikt. Bij die actie is één ME’er bewusteloos geraakt, twee andere raakten lichtgewond en konden hun werk hervatten. De collega die bewusteloos raakte kon na behandeling niet meer verder werken. Ter bescherming van de eigen veiligheid en die van de stewards is traangas gebruikt. Bij de bestorming maakten Legia-aanhangers een aantal wapenstokken en pepperspray afhandig van ME’ers.”

Hamit Karakus, politiechef eenheid Noord-Holland , stelt dat Legia Warschau een onbetrouwbare partner is gebleken. “Het zou de Poolse autoriteiten sieren als zij de collega’s beterschap wensen en helpen met het opsporen van verdachten, in plaats van ons optreden te bekritiseren. Dit grove geweld tegen politiemensen is onacceptabel en veroordeel ik ten zeerste.”