Kees Smit reageert in zes woorden op interesse van Ajax

gaat niet vertrekken bij AZ, zo maakt hij duidelijk in gesprek met ESPN. Zondag kwam naar buiten dat Ajax zich voor de middenvelder had gemeld en daarbij ‘flink geschrokken’ is van de vraagprijs die AZ hanteert.

Smit brak dit seizoen door bij AZ en liet zien over veel talent te beschikken. De negentienjarige middenvelder kwam in dertig wedstrijden binnen de lijnen. Daarin scoorde hij tweemaal en gaf hij ook twee assists. Ook speelde hij dertien keer met Jong AZ, waarin hij acht keer trefzeker was en vijf keer een teamgenoot liet scoren.

Zondagavond kwam naar buiten dat Ajax bij AZ heeft geïnformeerd naar de diensten van Smit. De Amsterdammers hebben daarbij laten weten ‘serieus geïnteresseerd’ te zijn in de creatieveling en ze zouden daar dan ook ‘miljoenen voor over’ hebben. AZ zou echter pas willen praten over een vertrek als er een bod van minimaal vijftien miljoen euro komt, aangezien de Alkmaarders hem zien als onbetwiste basisspeler voor komend seizoen. Ajax is ‘flink geschrokken’ van deze vraagprijs.

Smit ziet ‘geen reden’ om te vertrekken

In gesprek met ESPN gaat Smit – die zich momenteel laat zien op het EK Onder 19 met drie goals in evenveel wedstrijden – in op zijn toekomst. Daarbij heeft hij een heel duidelijke boodschap voor alle geïnteresseerde clubs. “Mijn toekomst ligt gewoon bij AZ”, stelt de rechtspoot. Daar voegt hij nog aan toe dat er ‘geen reden toe is’ om na te denken over een vertrek uit Alkmaar.

