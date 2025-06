Financieel drama dreigt voor Ajax door Jay Gorter

De kans is volgens ESPN groot dat Ajax geen transfersom meer zal overhouden aan , ondanks het feit dat de rol van de 25-jarige doelman uitgespeeld is in de Johan Cruijff ArenA.

Gorter komt voor komend seizoen niet voor in de plannen van nieuwbakken hoofdtrainer John Heitinga. Liverpool-huurling Vitezslav Jaros is de beoogde eerste keeper van Heitinga, terwijl Remko Pasveer als diens back-up zal dienen. De rol van derde doelman zal volgens ESPN ingevuld worden door een jong talent.

Derhalve is de rol van Gorter bij Ajax uitgespeeld. De in 2021 van Go Ahead Eagles overgekomen goalie mag uitwijken naar een andere club, maar volgens ESPN vormt het salaris van Gorter bij Ajax voor geïnteresseerde clubs een struikelblok bij het bewerkstelligen van een uitgaande transfer.

Het contract van Gorter loopt nog maar één jaar door, waardoor een verhuurperiode niet aan de orde zou zijn. De kans groot is derhalve groot dat Gorter zijn contract bij Ajax uitdient zonder perspectief op speeltijd, hetgeen voor de Amsterdamse club financieel een forse tegenvaller zou zijn.

