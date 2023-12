AZ is woedend op UEFA: 'Volkomen onbegrijpelijk, niet uitlegbaar én onacceptabel'

AZ is niet blij met de boete die de UEFA de Alkmaarse club wil opleggen. De Europese voetbalbond wil AZ een boete van 40.000 euro opleggen wegens de wanordelijkheden rond het thuisduel tegen het Poolse Legia Warschau op 5 oktober. In een duidelijk statement laat de club weten dat het in beroep gaat tegen de straf.

“Ondanks dat deze gemotiveerde uitspraak van de Europese voetbalbond nog moet volgen, heeft AZ direct laten weten het pertinent oneens te zijn met deze uitspraak”, schrijft de Alkmaarse club in een verklaring op de officiële website. “Het is om meerdere redenen volkomen onbegrijpelijk, niet uitlegbaar én onacceptabel dat de UEFA tot dit voornemen is gekomen. AZ zal, indien nodig, tot het hoogst mogelijke rechtsorgaan doorzetten om dat te bewijzen”, gaat AZ verder.

Artikel gaat verder onder video

De UEFA stelt in een document dat AZ er niet in slaagde om de orde en veiligheid rond het Europese duel te waarborgen. De Alkmaarders konden de bezoekende club geen veiligheid garanderen, zo stelt de bond. Het liep behoorlijk uit de klauwen toen AZ het in eigen huis opnam tegen Legia, zo bestormden supporters van Legia voor de wedstrijd de toegangspoort van het AFAS Stadion. Ook na de wedstrijd ging er van alles mis in Alkmaar.

Zelfs twee spelers van Legia lieten zich van hun slechtste kant zien. Naar verluidt mishandelden Radovan Pankov en Josué Pesqueira een beveiliger van AZ. Vanwege de ongeregeldheden besloot AZ om de eigen supporters niet af te laten reizen naar Polen voor de uitwedstrijd tegen Legia. Deze wedstrijd werd met 2-0 verloren, waardoor de Alkmaarders zijn uitgeschakeld in de Conference League.