AZ trekt vervelende conclusie uit onderzoek naar gebeurtenissen rond thuiswedstrijd tegen Legia

AZ moet het in op 14 december in de uitwedstrijd tegen Legia Warschau in de Conference League doen zonder support van meegereisde fans. De Alkmaarders hebben besloten om geen kaarten te verkopen voor de ontmoeting met de Poolse topclub. Aanleiding hiervoor zijn de gebeurtenissen rond het eerste treffen tussen AZ en Legia Warschau. De huidige nummer drie van de Eredivisie kan de veiligheid van z’n supporters niet garanderen.

“AZ zal geen kaarten verkopen voor de uitwedstrijd tegen Legia Warschau medio december. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in de thuiswedstrijd is er uitgebreid overleg geweest met alle relevante partijen”, schrijft AZ op de clubsite. “Daarin zijn we tot de conclusie gekomen dat de veiligheid van onze supporters niet gegarandeerd kan worden. Omdat veiligheid bij AZ hoog in het vaandel staat, heeft de club helaas moeten besluiten geen kaartverkoop te starten. AZ adviseert zijn supporters ook om niet op eigen gelegenheid af te reizen.”

AZ boekte op 5 oktober jongstleden een 1-0 overwinning op Legia Warschau en sleepte daarmee de eerste driepunter in de Conference League in de wacht, maar over de wedstrijd is het daarna amper gegaan. Voorafgaand aan het duel in Alkmaar bestormden hooligans van de Poolse club de toegangspoort van het stadion en gebruikten ze geweld tegen de politie en stewards. Na afloop raakten Legia-spelers Radovan Pankov en Josué Pesquiera slaags met de stewards. In een uitgebreid statement haalde Legia echter hard uit naar AZ. “Naar onze mening is het overduidelijk dat het verhaal in de verklaring van de Nederlandse zijde één doel heeft. De waarheid vermengen met leugens. Wij krijgen de schuld voor het gebrek aan professionaliteit bij de organisatie van de UEFA-competities”, klonk het onder meer.