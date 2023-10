Chaos na AZ - Legia Warschau: 'Twee spelers gearresteerd, Legia-voorzitter én eigenaar krijgt klappen'

AZ boekte donderdagavond een 1-0 overwinning op Legia Warschau en revancheerde zich daarmee voor de pijnlijke nederlaag in de eerste groepswedstrijd in de UEFA Conference League. De Polen gingen daarentegen voor het eerst onderuit en lieten na een goede stap richting overwintering te zetten. Het werd voor de bezoekers om meerdere redenen een avond om snel te vergeten. Na afloop zou de Mobiele Eenheid de spelersbus hebben bestormd en twee spelers zouden zijn opgepakt.

De komst van Legia Warschau naar Alkmaar is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Voorafgaand aan de aftrap in Alkmaar zou de Mobiele Eenheid de handen al vol hebben gehad aan de meegereisde supporters uit Polen. Het was de bedoeling dat zij hun entreebewijs voor de ontmoeting met AZ bij het stadion van ADO Den Haag zouden ophalen en vanaf daar de reis naar het AZ-stadion zouden voortzetten. Volgens een politiewoordvoerder gingen er echter veel Poolse supporters op eigen gelegenheid naar Alkmaar om vervolgens zonder ticket het stadion binnen te dringen.

Artikel gaat verder onder video

Bij de bestorming van de toegangspoort van het AZ-stadion is een ME’er bewust geraakt ‘door het geweld van de supporters nadat diegene in het nauw was gedreven’, schrijft het Algemeen Dagblad. Legia-supporters zouden onder meer een aantal wapenstokken en peperspray van de ME hebben afgepakt. Ook na afloop van het treffen tussen AZ en Legia ging het dus mis. Een politiewoordvoerder laat aan De Telegraaf weten dat er twee arrestaties zijn verricht. “De verdachten zijn aangehouden voor mishandeling. Wat er precies is voorgevallen, kan de politie niet zeggen. Poolse media melden echter dat het zou gaan om twee spelers van de Poolse club”, leest het.

De ME zou de Poolse spelersbus hebben bestormd en de voetballers hebben aangehouden. Op sociale media circuleren inderdaad beelden van een chaotische situatie bij de spelersbus van Legia. Daarop is onder meer te zien dat er vertegenwoordigers van de Poolse club bij de schermutselingen waren betrokken. De voorzitter en eigenaar Dariusz Mioduski van Legia zou daarbij klappen hebben ontvangen. “De politie laat weten daarover niets te kunnen zeggen en verwacht vrijdag in de loop van de ochtend meer informatie te hebben”, schrijft De Telegraaf. Polen spreken op X, voorheen Twitter, van een ‘absoluut schandaal’. “Ook werd de fysieke integriteit van meerdere spelers en stafleden geschonden door zowel de beveiliging als politie. Een ongekende situatie”, schrijft iemand.

Volgens Voetbal Ultras raakte tijdens de confrontatie buiten het stadion een AZ-beveiliger gewond. Hij zou een hersenschudding én een gebroken ellenboog hebben opgelopen en naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Het medium meldt tevens dat de voorzitter van Legia een bezoek heeft gebracht aan het politiebureau in een poging om de gearresteerde spelers vrij te krijgen. Dat zou hem niet zijn gelukt. “AZ overweegt nu juridische stappen”, schrijft Voetbal Ultras.