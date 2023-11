Kieft valt op: ‘Vier jaar geleden moest hij spits worden van Oranje, maar niemand praat meer over hem’

Wim Kieft had meer verwacht van . De oud-spits van AZ ontwikkelde zich enkele jaren geleden uitstekend en leek op weg naar een plek in de voorhoede bij Oranje, maar is momenteel volledig uit beeld verdwenen. Boadu kan bij AS Monaco maar niet overtuigen en moet het doen met een bijrol.

Kiet besteedt in zijn column voor De Telegraaf aandacht aan de vorm van Calvin Stengs. De Feyenoord-aanvaller maakt een uitstekende ontwikkeling door en was afgelopen interlandperiode de blikvanger met een hattrick tegen Gibraltar. Stengs speelde vier jaar geleden samen met Boadu bij AZ. In tegenstelling tot de spits, is Stengs wel bezig aan een doorbraak in de voetballerij.

“Beiden hadden veel moeite om aan te haken bij de Franse subtoppers. In Nederland draaiden Stengs en Boadu moeiteloos mee in de top van de Eredivisie, maar Ligue 1 blijkt dan toch echt van een hoger niveau”, ziet Kieft. “Uiteindelijk kwamen ze nauwelijks aan spelen toe. Boadu werd geacht de nieuwe spits van Oranje te worden, maar we zijn inmiddels vier jaar verder en niemand praat nog over hem.”

Stengs slaagt er momenteel wél in om te overtuigen. Volgens Kieft ligt dit maar aan één man. “De echte spurt in zijn carrière, zijn terugkeer bij het Nederlands elftal, heeft hij te danken aan zijn keus voor Feyenoord en voor zijn oude trainer bij AZ, Arne Slot”, weet de voetbal-analist. Stengs neemt het zaterdagmiddag met Feyenoord op tegen buurman Excelsior.