Spelers van Oranje gaan op bezoek bij Hélène Hendriks en Noa Vahle: 'Geen boycot'

De spelers van het Nederlands elftal brengen kort voor het EK een bezoek aan Hélène Hendriks en Noa Vahle. Vanuit de KNVB Campus in Zeist wordt op SBS6 het programma Wij Houden van Oranje uitgezonden, waarin de spelers en bondscoach Ronald Koeman zullen vooruitblikken op het EK en vragen gaan beantwoorden van het Nederlandse publiek.

“Verwacht geen tactische voorbeschouwingen, ingewikkelde voetbalstrategieën en politieke discussies”, laat Talpa weten. “Nee, in Wij Houden Van Oranje houden we het overzichtelijk en maken we het gezellig. In een ontspannen setting horen we van spelers wat hun verwachtingen zijn voor het EK en komen we meer over ze te weten dan we zien op het veld.” Kijkers kunnen hun vragen voor de spelers en Koeman aandragen in De 538 Middagshow met Frank op Radio 538.

Hendriks kondigde het programma zondagavond aan bij De Oranjezondag. “Alles komt langs: familie, vrienden, bekenden, oud-bondscoaches... We gaan het op een heel vrolijke, positieve manier doen. Dus we zijn niet gecanceld, Noa!”, zei ze lachend tegen journaliste Noa Vahle. “Geen boycot!”, reageerde Vahle. Eerder deze maand meldde Valentijn Driessen dat het Nederlands elftal nadacht over een boycot van Hendriks en Vahle maar zover is het niet gekomen.

Wanneer is Wij Houden van Oranje op tv?

Wij Houden van Oranje wordt uitgezonden op zaterdag 8 juni van 20.00 uur tot 21.30 uur. Acht dagen later opent Oranje het EK met een groepswedstrijd tegen Polen.

