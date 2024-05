Mike Verweij: ‘Hij beschikt over wapens die Oranje heel goed kan gebruiken op het EK’

Mike Verweij denkt dat afgelopen speelronde een duidelijk signaal heeft afgegeven aan Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal zag hoe de aanvaller van Ajax in tien minuten een hattrick wist te produceren tegen Almere City. Verweij denkt dat Oranje ‘de wapens’ van Bergwijn goed kan gebruiken op het aanstaande EK in Duitsland.

In een draak van een wedstrijd zorgde de aanvoerder van Ajax in de 29e minuut voor de openingstreffer. Amper tien minuten later voltooide Bergwijn zijn hattrick. “Bergwijns hattrick zal niet alleen John van ’t Schip deugd hebben gedaan, maar ook Ronald Koeman. De Amsterdammer heeft in de 32 interlands die hij speelde nooit verzaakt en staat op de nominatie mee te gaan naar het EK in Duitsland”, begint Verweij in een artikel voor De Telegraaf.

“Met zijn doelpunten in speelronde 33 liet hij de bondscoach zien over wapens te beschikken die Oranje mogelijk goed kan gebruiken”, gaat de Ajax-watcher verder. Bergwijn reageerde zelf ook op de situatie rondom hem en het Nederlands elftal. “Ik heb gesprekken met de bondscoach gehad en moet gewoon zorgen dat ik fit ben. Dan is het afwachten wat hij doet”, zegt hij.

“Het is nog steeds een droom om mee te gaan naar het EK. Ja, het klopt dat ik wel van waarde ben geweest in Oranje. Ja, ook onder de huidige bondscoach. Ik denk dat hij wel weet wat hij aan een fitte Steven Bergwijn heeft”, sluit de aanvaller af.

