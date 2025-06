Van Bommel krijgt bijzondere beoordeling: 'Lijkt steeds meer op zijn vader, hij wordt een ratje'

is zich goed aan het ontwikkelen, vinden Piet Buter en Hans van der Zee. De topscouts zien niet alleen een verbetering in zijn kwaliteiten op het veld, maar ook in karakter. De speler van AZ en Jong Oranje wordt tevens 'een ratje' genoemd.

Jong Oranje behoedde zichzelf voor een afgang door Jong Oekraïne woensdag met 2-0 te verslaan en zo door te stomen naar de volgende ronde (kwartfinale), waar Jong Portugal wacht. Zaterdag om 18.00 uur spelen zij tegen elkaar. Jong Oranje kan nog 'in het toernooi groeien', maar stelt tot dusver teleur. Momenteel hebben vier spelers van de huidige selectie al voor het grote Oranje gespeeld (Kenneth Taylor, Ian Maatsen, Jorrel Hato en Devyne Rensch), maar volgens Buter en Van der Zee zal dat aantal niet echt veel oplopen.

Twijfels over PSV'er, verbazing over Milambo

Zo twijfelt het duo onder andere aan Ryan Flamingo. "Hij maakt te veel fouten, is nog te kwetsbaar in de duels", stelt Buter. "Hij is een voetballende centrale verdediger, maar hij moet meedogenlozer en betrouwbaarder worden. Als hij dat niet aan zijn spel weet toe te voegen, dan denk ik niet dat hij het grote Oranje gaat halen.” Van der Zee is wel wat hoopvoller. : Hij heeft de kwaliteiten om het te halen. Alleen is er op zijn positie wel enorm veel concurrentie."

Buter is op zijn beurt wel zeer gecharmeerd van Rav van den Berg en Bjorn Meijer. Ook vinden beide scouts dat er in de toekomst een plek in Oranje is weggelegd voor Antoni Milambo, die amper speeltijd krijgt op dit toernooi. "Milambo heeft inzicht in het spel, behoudt goed het overzicht als hij aan de bal is, kan op meerdere middenveldposities spelen en is dynamisch met een goed gevoel voor het moment om diep te gaan", vindt Van der Zee. "Ik vind het heel vreemd dat hij niet speelt, als je bedenkt dat hij het hele seizoen bij Feyenoord in de basis heeft gestaan.” Buter noemt de Rotterdammer zelfs 'een toekomstig topspeler'.

Ratje Van Bommel

Beide heren benoemen nog hun verbazing over het niet-oproepen van Mexx Meerdink en het feit dat Kees Smit slechts bij Oranje Onder 19 is meegenomen, waarna Ruben van Bommel nog wat pluimen krijgt. "Die heeft snelheid, is fysiek sterk en technisch goed. En hij is ook nog eens twee jaar jonger dan veel andere jongens”, aldus Van der Zee. Buter vindt dat de speler van AZ qua instelling ook meer en meer een kerel wordt. ,"Toen hij pas doorbrak, vond ik het een beetje een slappe. Maar hij begint steeds meer het karakter van zijn vader te tonen. Het is een ratje aan het worden in het veld. Dat in combinatie met zijn techniek en snelheid maakt van Ruben van Bommel een heel interessante speler."

