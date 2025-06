‘Guus Til in beeld bij Italiaanse topclub en Premier League'

kan deze zomer de overstap maken naar Lazio Roma, meldt het Italiaanse Corriere dello Sport. De middenvelder is vanwege zijn korte contractduur een interessante optie voor de Romeinen, al zouden ook Premier League-clubs interesse hebben.

Til heeft een uitstekend seizoen achter de rug. Ondanks het feit dat hij niet in alle wedstrijden aan de aftrap verscheen, was de aanvallende middenvelder goed voor tien doelpunten en twaalf assists in de Eredivisie.

LEES OOK: ‘PSV ziet opvolger Lang in Noorwegen’

Artikel gaat verder onder video

Het contract van Til loopt volgend jaar zomer af, waardoor hij voor Lazio een relatief goedkope aanvallende versterking zou kunnen zijn. De ploeg van Maurizio Sarri heeft volgens Corriere dello Sport een ‘zwak scorend vermogen’ en daarom zou de Italiaan het wel in hem zien zitten.

Hoewel er nog geen onderhandelingen zijn gestart, staat Til ‘op de agenda’ volgens de krant. Wel moeten I Biancocelesti haast maken, want de in Zambia geboren aanvallende middenvelder zou ‘populair’ zijn in de Premier League.

