‘Feyenoord doet bod op verdediger die eerder aan PSV werd gelinkt’

Feyenoord heeft een bod neergelegd voor , zo meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl. De Rotterdammers willen de linksbenige centrale verdediger graag losweken bij Valencia en de Spanjaard met Poolse roots zou zelf ook open staan voor een overstap naar De Kuip. Eerder werd Gasiorowski in verband gebracht met PSV.

Feyenoord lijkt deze zomer na drie seizoenen afscheid te gaan nemen van Dávid Hancko, die dicht bij een vertrek naar het Saudische Al-Nassr is. De Slowaak is op dit moment de enige linksbenige centrumverdediger in de Rotterdamse selectie, dus moet Dennis te Kloese haast maken met het binnenhalen van een vervanger. Volgens 1908.nl heeft Feyenoord inmiddels een bod uitgebracht op de twintigjarige Gasiorowski van Valencia.

Gasiorowski ligt nog tot medio 2027 vast bij Valencia, maar speelt bij de club waar hij doorbrak in het betaald voetbal geen Europees voetbal spelen. Die garantie kan Feyenoord hem wel bieden. De afgelopen dagen zou de nummer drie van Nederland hebben uitgezocht of Gasiorowski openstaat voor een transfer naar De Kuip, wat het geval is. Daarom heeft Feyenoord zich nu officieel gemeld met een bod, maar van de hoogte hiervan wordt geen melding gemaakt. De mandekker vertegenwoordigt op dit moment een Estimated Transfer Value van 16,6 miljoen euro.

Afgelopen winter was Gasiorowski al in beeld bij PSV, dat destijds met enorme concurrentie te maken had. De centrumverdediger heeft in februari nog zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis gezet, waarna er een afkoopsom van veertig miljoen euro in zijn contract zou staan. In de winter stelde Voetbal International echter dat de afkoopsom geen obstakel hoeft te vormen, omdat Valencia in geldnood verkeert. De kans is daardoor aanwezig dat de nummer twaalf van LaLiga het talent tegen een aanzienlijk lager bedrag wil laten gaan.

