PSV informeert naar Gasiorowski en hoort enorme afkoopsom

PSV heeft bij Valencia geïnformeerd naar de situatie van , zo weet Voetbal International. De twintigjarige verdediger heeft in zijn aflopende contract, dat Valencia middels een optie twee seizoenen kan verlengen, een afkoopsom van veertig miljoen euro staan. Toch zou dit door de geldnood van de Spaanse club niet direct een obstakel moeten vormen.

Bij PSV is de spoeling op de linksbackpositie dun. Matteo Dams (Al-Ahli) en Fredrik Oppegard (AJ Auxerre) vertrokken allebei, terwijl Sergiño Dest nog altijd geblesseerd is. Daardoor heeft Peter Bosz momenteel alleen Mauro Júnior voor die positie. Eerder waren Anass Salah-Eddine van FC Twente, Souffian El Karouani van FC Utrecht en Nicola Zalewski van AS Roma in beeld. Eerstgenoemde gaat echter de transfer maken naar AS Roma, dat op zijn beurt Zalewski verhuurt aan Internazionale. FC Utrecht is daarnaast niet bereid El Karouani in de winter te laten vertrekken, dus moest PSV verder kijken.

Maandagmiddag werd duidelijk dat de naam van Gasiorowski veelvuldig is gevallen bij PSV. Volgens Voetbal International hebben de Eindhovenaren inmiddels aangeklopt bij Valencia om te informeren naar de centrale verdediger, die ook als linksback kan spelen. In Eindhoven ziet men de jonge linkspoot op korte termijn als concurrent voor Mauro, maar op lange termijn moet hij Olivier Boscagli vervangen, die komende zomer transfervrij kan vertrekken.

Toch zal PSV flink in de buidel moeten tasten om de komst van Gasiorowski te realiseren. De Spanjaard beschikt weliswaar over een aflopende verbintenis, maar Valencia heeft de optie om het contract met twee seizoenen te verlengen. In het contract van de verdediger staat een afkoopsom van liefst veertig miljoen euro, wat normaal gesproken te veel geld is voor PSV. Toch hoeft dat volgens VI geen obstakel te vormen, aangezien Valencia in geldnood verkeert. De kans is daardoor aanwezig dat de nummer negentien van LaLiga het talent tegen een aanzienlijk lager bedrag wil laten gaan.

