Verbazing bij Michiel Kramer over NEC-assistent: 'Dat kan toch niet?'

heeft zich geërgerd aan het juichen van NEC-assistent Stefan Maletic in de wedstrijd tegen PSV. Maletic is verantwoordelijk voor de spelhervattingen bij NEC en was haantje de voorste bij het vieren van de hieruit voortkomende doelpunten. Bij Studio Voetbal werd zondagavond ook gelachen om het gedrag van Maletic.

Sjoerd van Ramshorst, de presentator van Studio Voetbal, vroeg Kramer naar zijn ergernis bij NEC - PSV. "Geërgerd? Ja, een beetje wel." Kramer begon grappend over Maletic, de assistent-trainer van NEC. "Die doet waarschijnlijk de spelhervattingen?"

"Dat kan toch niet?" roept Kramer terwijl hij kijkt naar de juichende Maletic bij het binnenvallen van de 1-1. De assistent-trainer zocht de juichende spelersgroep op na het eerste doelpunt van NEC uit een vrije trap. "Wel mooi dat jij zegt: 'Dat kan toch niet?'" merkt Van Ramshorst op. “Jij hebt jezelf toch ook wel eens misdragen op het veld?”

Ook bij de 3-3 van Bryan Linssen uit een corner in de blessuretijd wekte Maletic verbazing op door mee te juichen. "Hier komt-ie weer!" roept Kramer, wat leidt tot gelach in de studio. Rafael van der Vaart geeft Kramer bijval. “Ik dacht precies hetzelfde. Ik denk, wat is dat voor kneus?”

