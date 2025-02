Van der Vaart: 'Ik denk dat jij echt, en dat meen ik serieus, de plank volledig misslaat'

Rafael van der Vaart heeft geen begrip voor het gedrag van Jordan Henderson in de aanloop naar de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray. De middenvelder stond kort voor de aftrap zijn aanvoerdersband af aan Remko Pasveer.

Zondag deed Henderson voor het eerst uitgebreid zijn verhaal. Hij clashte met journalisten over de berichtgeving rondom zijn mogelijke transfer naar AS Monaco. Volgens Henderson was ’99 procent onzin’. De Engelsman zei dat de geruchten dat hij weigerde te spelen tegen Galatasaray hem pijn deden. En, zo voegde hij toe: “Ik denk dat 99 procent van de mensen niet gespeeld zou hebben, als ze wisten wat er allemaal is gebeurd.”

“Als ik dit zo hoor, zit ik wel in team-Henderson”, zegt NOS-commentator Arno Vermeulen bij Studio Voetbal. “Ik kan me niet voorstellen dat je dit kunt simuleren. Hij was zó woest. Deze man heeft een flinke carrière gehad en heeft te maken gehad met de Engelse media, maar voelt zich hier echt in zijn hart gestoken. Als je al zijn interviews nu ziet, kan ik me echt niet voorstellen dat hij het uit zijn duim zuigt. Hij is zeer emotioneel.”

Van der Vaart reageert hoofdschuddend. “Arno, ik denk dat jij echt, en dat meen ik serieus, volledig de plank misslaat. Welke aanvoerder, van een club als Ajax, geeft net voordat hij het veld op gaat zijn aanvoerdersband af? Dat is toch de grootste onzin die er is? Toen hij het stadion in kwam, zag ik al aan zijn gezicht: ‘Ik ben een onbegrepen vedette, ik wil weg.’ Ik herken het, want ik heb dat ook wel gehad bij HSV. Hij wilde gewoon weg en het lukte niet. Je geeft toch niet je aanvoerdersband aan Pasveer?”

Volgens Ibrahim Afellay had Henderson niet in actie moeten komen tegen Galatasaray. “Als je de grote Henderson bent, en er staat zo’n grote wedstrijd op het programma, en je gaat het veld op zonder aanvoerdersband… Dan moet je gewoon besluiten om überhaupt die wedstrijd niet te spelen.” Vermeulen reageert: “Zo zit deze man niet in elkaar. Jullie denken dat hij een partijtje zit te liegen na de wedstrijd.”

'Henderson is een flapdrol'

Afellay denkt dat Henderson de speculaties aan zichzelf te wijten heeft, door geen interviews te geven na het duel met Galatasaray: “Na de wedstrijd kan hij als aanvoerder zijn verhaal doen, maar nu krijg je allemaal verwijten en speculaties.”

Van der Vaart noemt de 34-jarige middenvelder een ‘flapdrol’. “De stadionspeaker riep nog om dat Henderson aanvoerder was. Dat betekent dat je waarschijnlijk de catacomben in gelopen bent en toen die band aan Pasveer hebt gegeven. Dan ben je gewoon een flapdrol.”

