Ajax lijkt op valreep tóch speler van Real Valladolid binnen te halen

Ajax is met Real Valladolid in gesprek over de komst van . Volgens Fabrizio Romano bevinden de gesprekken over de 24-jarige rechtsback zich in de afrondende fase. Zo lijkt Ajax op de valreep nog een versterking binnen te halen. Voetbal International maakt melding van een akkoord over een transfersom van circa twee miljoen euro.

Technisch directeur Alex Kroes heeft tot dinsdag de tijd om trainer Francesco Farioli van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Hij ziet in Rosa de juiste speler om dat te doen. De Braziliaanse vleugelverdediger speelde in de jeugd van Palmeiras en Juventus, voordat hij in 2021 overstapte naar Real Valladolid.

Artikel gaat verder onder video

In totaal speelde Rosa tachtig officiële wedstrijden voor Real Valladolid, waarin hij eenmaal scoorde en vier assists gaf. Als de club van Ronaldo, de voormalig Braziliaans topvoetballer die als eigenaar de scepter zwaait, instemt met de deal, dan wordt Rosa na Olivar Edvardsen en Youri Regeer de derde winteraanwinst.

LEES OOK: Woeste Ajax-fans eisen ontslag van Alex Kroes

Ajax keert terug bij Real Valladolid

Eerder deze winter probeerde Ajax al een andere speler van Real Valladolid binnen te halen. Raúl Moro werd gezien als de gewenste nieuwe linksbuiten, maar zijn transfer viel door blessureleed in het water.

Met de komst van Rosa is de zoektocht naar een nieuwe rechtsback ten einde. Weliswaar lichtte Ajax al de terugkoopoptie op Regeer, maar Farioli ziet hem als middenvelder en drong aan op een 'echte' rechtsback.

🚨⚪️🔴 EXCL: Ajax are in advanced talks to sign Brazilian fullback Lucas Rosa from Valladolid.



Agreement at the final stages. 🇧🇷 pic.twitter.com/Pp3FcxupEG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli verzekert: 'De deur is gesloten, hij hoeft geen sorry te zeggen'

Ajax-trainer Francesco Farioli neemt de laatste twijfels weg over een van zijn spelers.