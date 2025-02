Woeste Ajax-fans eisen ontslag van Alex Kroes

Hij werd een klein jaar geleden als grote verlosser verwelkomd, maar inmiddels zijn veel supporters van Ajax klaar met Alex Kroes. De aanstaande verkoop van aan Borussia Dortmund, voor een vermeend bedrag van vijf miljoen euro inclusief bonussen, schiet bij supporters in het verkeerde keelgat.

Kroes begon in maart 2024 als algemeen directeur, maar werd al snel op non-actief gesteld vanwege de controversiële aankoop van Ajax-aandelen voor zijn eigen aanstelling. Later keerde hij terug als technisch directeur. Kroes is dus de hoofdverantwoordelijke voor het transferbeleid. Afgelopen zomer haalde hij Davy Klaassen, Bertrand Traoré (beiden transfervrij), Daniele Rugani (huur), en Wout Weghorst (koop) binnen; deze winter werden Youri Regeer en Oliver Edvardsen aangetrokken.

Edvardsen is de langverwachte nieuwe linksbuiten van Ajax. Het lukte Kroes niet om na het zomerse vertrek van Steven Bergwijn direct een nieuwe linksbuiten te strikken, waardoor de spoeling voor trainer Francesco Farioli dun was. De van Go Ahead Eagles overgekomen aanvaller is voor de fans niet de gedroomde versterking.

Daarnaast is ook de wijze waarop Chuba Akpom deze week van de hand werd gedaan opmerkelijk: hij werd verhuurd aan Lille OSC, maar Ajax zou de transfer op het laatste moment hebben geprobeerd uit te stellen. Omdat Edvardsen niet op tijd was ingeschreven, en Mika Godts geblesseerd is, had Farioli geen linksbuiten beschikbaar voor de wedstrijd tegen Feyenoord. De transfer van Akpom werd niet uitgesteld en dus speelde Steven Berghuis voor het eerst onder Farioli op de linkerflank. Ajax won het duel met 2-1.

Kritiek op Kroes na vertrek Ramaj

De kritiek op Kroes zwelt aan, nu ook Ramaj vertrekt. De 23-jarige doelman werd anderhalf jaar geleden voor maximaal tien miljoen euro overgenomen van Eintracht Frankfurt. Ajax maakt dus een flink verlies op Ramaj, die door veel fans wordt gezien als een talentvolle doelman wiens waarde nog flink had kunnen stijgen. Bovendien is de eerste doelman Remko Pasveer al 41 jaar en leek Ramaj een geschikte doelman om hem op te volgen. Op X wordt door meerdere fans opgeroepen tot het vertrek van Kroes.