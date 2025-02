‘Ajax deed verwoede poging transfer Akpom uit te stellen’

gaat Ajax zeer spoedig verlaten, zo werd afgelopen week duidelijk. De Engelsman gaat op huurbasis de overstap maken naar Lille OSC. Toch probeerde Ajax de transfer uit te stellen tot na De Klassieker tegen Feyenoord, zo weet L’Équipe.

Donderdagmiddag meldde De Telegraaf dat Akpom op weg is naar de uitgang bij Ajax. De spits moet Brian Brobbey en Wout Weghorst voor zich dulden en gaat zodoende op huurbasis vertrekken uit Amsterdam. Daarbij had hij de keuze uit Fiorentina, Sunderland en Lille. Diezelfde avond brachten Franse media naar buiten dat de keuze op Lille is gevallen.

Een dag later maakte Ajax de komst van Oliver Edvardsen van Go Ahead Eagles bekend. De linksbuiten is echter te laat ingeschreven bij de KNVB, waardoor hij dit weekend niet inzetbaar is in de wedstrijd tegen Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA. Met de blessure van Mika Godts, die uitviel tegen Galatasaray, heeft Francesco Farioli daarom geen linksbuiten tot zijn beschikking.

De afgelopen maanden werd Akpom door de Italiaanse trainer nog met enige regelmaat op de vleugel geposteerd. Volgens L’Équipe hoopte Ajax dat de Engelsman ook zondag weer de oplossing kon gaan vormen op de flank. Hoewel de spits al in Frankrijk was om zijn transfer af te ronden, heeft Ajax hem nog gebeld met het verzoek om terug te komen voor De Klassieker. Daar gaf hij geen gehoor aan, dus zullen de Amsterdammers het zonder linksbuiten moeten stellen tegen de aartsrivaal.

