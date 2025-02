Ajax wordt plots gelinkt aan 24-jarige rechtsback, maar hij verhuist niet naar Amsterdam

Ajax gaat zich in de laatste dagen van de transferwindow níét verzekeren van de komst van . De rechtsback van Brighton & Hove Albion werd vrijdag plots nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar de huidige nummer twee van Nederland, maar zowel Tim van Duijn van Voetbal International als Sky Sports spreekt de berichtgeving van Daily Mail tegen.

Ajax is na het vertrek van Devyne Rensch naar AS Roma op zoek naar een vervanger. De Amsterdammers namen Youri Regeer weliswaar over van FC Twente, maar trainer Francesco Farioli ziet in hem veel meer een middenvelder dan een rechtsback. De komst van een vleugelverdediger staat nog wel op het verlanglijstje van zowel Ajax als Rensch. Volgens Daily Mail stond de nummer twee van de Eredivisie op het punt om Lamptey over te nemen van Brighton & Hove Albion. De 24-jarige back, die op beide flanken uit de voeten kan, zou slechts een kleine twee miljoen euro moeten kosten.

Maar het bericht van Daily Mail blijkt slechts een gerucht te zijn. Op de vraag wat er klopt van de geruchten over Lamptey, reageert Ajax-watcher Van Duijn heel stellig op X. “Die komt niet”, zo klinkt het deze zaterdagmorgen. Sky Sports meldt eveneens dat een overgang van Lamptey naar Ajax op dit moment niet aan de orde is. De Amsterdammers zouden weliswaar geïnteresseerd zijn in de diensten van de vleugelverdediger, maar Brighton & Hove Albion schijnt hem niet tijdens deze transferperiode te willen laten gaan. Lamptey is bij de Premier League-club in het bezit van een aflopend contract, maar Brighton heeft nog wel de optie om zijn overeenkomst met een jaar te verlengen.

Die komt niet — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) February 1, 2025

En Calabria dan?

Ajax werd de afgelopen dagen eveneens in verband gebracht met de komst van Davide Calabria. De 28-jarige Italiaan speelde tot op heden 272 wedstrijden voor AC Milan, maar is evenals Lamptey in het bezit van een aflopend contract. Calabria kwam dit seizoen pas veertien keer in actie. Van een overgang naar Ajax lijkt echter geen sprake. Bovendien is hij hard op weg naar Bologna. Volgens transferjournalist Rudy Galetti heeft Calabria al groen licht gegeven voor een overstap naar de huidige nummer acht van de Serie A. Het zou de bedoeling zijn om nog vóór de Derby della Madonnina tussen AC Milan en Internazionale een deal te sluiten. De kraker staat voor zondagavond 18.00 uur op het programma.

