Sjoerd Mossou haalt keihard uit naar ‘acteur’ Jordan Henderson

heeft zich afgelopen week van zijn slechtste kant laten zien, toen hij probeerde een transfer van Ajax naar AS Monaco te forceren. Volgens Sjoerd Mossou is de Engelsman ‘geen echte’, maar deed hij zichzelf slechts voor als leider van de Amsterdammers.

Henderson zorgde afgelopen week voor de nodige ophef, toen naar buiten kwam dat hij in gesprek was met Ajax over het ontbinden van zijn contract. De controleur wilde namelijk per se naar AS Monaco. Hij besloot donderdagavond dan ook voor de wedstrijd tegen Galatasaray (2-1) de aanvoerdersband op het laatste moment aan Remko Pasveer te geven, zodat hij zich ‘op de wedstrijd kon focussen’.

In zijn column in het Algemeen Dagblad begint Mossou over de situatie rondom Henderson. Daarbij maakt hij gebruik van een bekende uitspraak van Ton Lokhoff, die ooit stelde dat je ‘echte’ en ‘gin-echte’ mensen hebt. “‘Echte’ zijn mensen van wie je op aan kunt. Die authentiek zijn en autonoom, geen aanstellers. ‘Gin-echte’ zijn mensen zonder ruggengraat. Glijers. Mensen die een rolletje spelen om bij anderen in het gevlei te komen”, definieert de journalist de uitspraak van de voormalig trainer van onder meer NAC Breda en Excelsior.

Volgens Mossou valt Henderson in het laatste kamp. “Deze Engelse ‘voorbeeldprof’ had zijn aanvoerdersband vooraf stiekem aan keeper Remko Pasveer gegeven”, illustreert de verslaggever. “Bij beide Ajax-goals juichte hij opzichtig niet mee met zijn ploeggenoten. Na een minuut of 75 trok hij een van pijn vertrokken gezicht en simuleerde vervolgens een zelfgekozen publiekswissel.” Daarmee heeft de Engelsman bewezen ‘gin-echte’ te zijn. “Deze zogenaamd voorbeeldige, verantwoordelijke en onbaatzuchtige leider is overduidelijk ‘gin-echte’. Wel een acteur”, besluit hij.

