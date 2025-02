Verbazing om uitspraken Berghuis over Henderson: 'Dan ben je wel heel diep gezonken'

hield donderdagavond na afloop van het Europa League-duel tussen Ajax en Galatasaray (2-1) vol dat een 'steunpilaar, leider en voorbeeld' voor de spelersgroep van Ajax is. De uitlatingen van de 33-jarige voetballer zorgen tot verbazing bij Valentijn Driessen van De Telegraaf.

Henderson is donderdag en vrijdag veruit de meest besproken persoon bij Ajax. In de middag voor het afsluitende duel in de competitiefase werd de Engelsman plots in verband gebracht met AS Monaco. Ajax wilde echter geenszins meewerken aan een vertrek van de aanvoerder, die zelf 'niet voor rede vatbaar' zou zijn geweest en aanstuurde op een transfervrije overstap na de Ligue 1-club. Donderdagochtend bracht De Telegraaf naar buiten dat technisch directeur Alex Kroes direct na de wedstrijd tegen Galatasaray, in de kleedkamer, 'een hartig woordje' met Henderson heeft gesproken. De routinier zou daarop hebben ingebonden, zijn excuses hebben aangeboden en hebben beloofd het seizoen in Amsterdam te willen afmaken.

Rond het duel met de Turken was echter duidelijk te merken dat er iets goed mis zat bij Henderson. Ten eerste droeg de oud-speler van Liverpool niet, zoals even eerder nog was aangekondigd, de aanvoerdersband. Die werd op het laatste moment namelijk om de arm van doelman Remko Pasveer geschoven. Henderson viel daarnaast op door opzichtig niét te juichen bij de treffers van ploeggenoten Bertrand Traoré en Kian Fitz-Jim, het Ajax-publiek toen hij een kwartier voor tijd gewisseld werd schijnbaar uitzwaaide én na afloop niet deel te nemen aan de ereronde van de Ajacieden. Berghuis stak even later, voor de camera's van Ziggo Sport, desondanks de loftrompet over Henderson: "Hij is natuurlijk onze steunpilaar, onze leider en voorbeeld. Iemand die elke wedstrijd alles geeft", klonk het onder meer.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf noemt Driessen het gedrag van Henderson 'beneden alle peil'. "En dan hoor je later Berghuis zeggen dat Henderson 'onze steunpilaar en ons voorbeeld' is. Nou, als dít je leider en je voorbeeld is, dan ben je wel héél diep gezonken," verzucht de journalist. Overigens is Driessen van mening dat Henderson, die ondanks alle perikelen wél zijn niveau haalde, donderdagavond helemaal niet op het veld had moeten staan. "Ze hebben het altijd over voorbereiding en focus. Nou, die focus was er bij Henderson dus duidelijk niet, los van of hij wel of niet goed heeft gespeeld. En helemaal nadat hij die aanvoerdersband had ingeleverd bij Pasveer, toen hadden ze moeten zeggen: 'Kom jij maar het veld af'. Het is niet Jordan Henderson die het bepaalt, dat zijn de trainer en de directie", meent de chef voetbal van de ochtendkrant. "Hij speelt gewoon met de belangen van Ajax, op dat moment. Dan geef je die man een zak met tekengeld en een geweldig salaris en dan flik je dit? Die man heeft echt afgedaan. Als voetballer vind ik hem sowieso al geen meerwaarde hebben voor Ajax, maar dit is echt geen doen. Zeker niet voor het zogenaamde voorbeeld", aldus Driessen.

