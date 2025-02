Kian Fitz-Jim vertelt heel eerlijk of hij Jordan Henderson een verrader vindt

is donderdagavond op de persconferentie na het duel tussen Ajax en Galatasaray (2-0 winst) ingegaan op een eventueel vertrek van bij Ajax. De Engelsman wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar AS Monaco. Fitz-Jim hoopt dat de middenvelder blijft.

Fitz-Jim schoof donderdagavond aan op de persconferentie, nadat hij met een zeer fraaie treffer een belangrijk aandeel had in de overwinning van Ajax op de Turkse club. De persconferentie stond echter voornamelijk in het teken van een eventueel vertrek van Henderson, die donderdagavond al niet meer de aanvoerdersband omhad in de Johan Cruijff ArenA. Dat Henderson zijn aanvoerdersband af zou doen, wist Fitz-Jim niet.

'Ik zag het in de tunnel pas", legde de doelpuntenmaker desgevraagd uit op de persconferentie: Maar dat heb ik nog nooit meegemaakt", gaf Fitz-Jim toe, die wel enorm hoopt dat Henderson in Amsterdam blijft: "Hij is heel belangrijk voor ons. Hij is onze aanvoerder. Hij is echt een leider en ik kijk heel erg tegen hem op", legde de middenvelder uit.

Verrader

Een verslaggever in de zaal vroeg vervolgens of Fitz-Jim het als verraad zou zien dat Henderson de Amsterdammers, op zo'n cruciaal moment in het seizoen, zou inruilen voor AS Monaco: "Hij is nu nog Ajax-speler, dus ik vind het geen verrader op dit moment. Voor de rest heb ik er niet veel over te zeggen. Ik wel wal dat hij blijft, ja.", zei Fitz-Jim tot slot.

Henderson blijft bij Ajax

Volgens De Telegraaf lijkt de wens van Fitz-Jim in ieder geval uit te komen, want Henderson zou donderdagavond na de wedstrijd door het stof zijn gegaan in gesprek met Alex Kroes. De middenvelder zou hebben beloofd te blijven bij Ajax, waardoor een transfer naar AS Monaco voorlopig van de baan lijkt.