AS Monaco wil heel ver gaan voor Henderson, maar Ajax weigert vertrek aanvoerder

gaat Ajax deze transferwindow verlaten. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is de 34-jarige middenvelder op weg naar AS Monaco, waar hij een contract gaat ondertekenen tot medio 2026. Mike Verweij laat in De Telegraaf echter een ander geluid horen, namelijk dat Ajax niet bereid is om te praten over een winters vertrek.

Romano stelt zelfs dat een 'here we go' in de lucht hangt. Henderson heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2026, waardoor de Monegasken met een transfersom voor de Engelsman over de brug moeten komen.

Artikel gaat verder onder video

Waar de doorgaans betrouwbare Romano dus zeker lijkt van een transfer van Henderson naar Monaco, daar komt De Telegraaf dus met een heel ander geluid. Volgens cubwatcher Mike Verweij heeft Ajax aan AS Monaco laten weten dat het deze winter niet wil praten over een vertrek van de voormalig Liverpool-middenvelder. De club uit de Ligue 1 zou de 81-voudig Engels international dolgraag willen overnemen, maar ving bot bij technisch directeur Alex Kroes.

LEES OOK: Ajax-leiding had duidelijke voorkeur voor aanwinst, maar Farioli zag het niet zitten

De krant meldt dat AS Monaco bereid was om ver te gaan voor Henderson, die vorig jaar januari transfervrij de overstap maakte naar Ajax. De Amsterdammers zijn echter niet bereid om te praten over een winters vertrek omdat de ex-international te belangrijk wordt geacht in de strijd om de bovenste twee plaatsen in de Eredivisie.

LEES OOK: Louis van Gaal wordt na transfernieuws gevraagd om in actie te komen bij Ajax

Sinds zijn komst naar de Johan Cruijff ArenA speelde Henderson 43 duels in het shirt van Ajax. Daarin was hij goed voor acht assists. Scoren voor de Amsterdammers deed de controlerende middenvelder nog niet.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: AS Monaco are closing in on deal to sign Jordan Henderson from Ajax as new midfielder!



Permanent move almost agreed on contract until June 2026.



Here we go, soon 💣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/zdKo518vf2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jorrel Hato geeft Ajax-fans hoogstpersoonlijk duidelijkheid over toekomst

Jorrel Hato wordt gelinkt aan Liverpool en Real Madrid. De verdediger van Ajax spreekt zich duidelijk uit over een mogelijk vertrek.