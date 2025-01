Ajax-leiding had duidelijke voorkeur voor aanwinst, maar Farioli zag het niet zitten

Francesco Farioli zag het niet zitten om een niet fitte naar Ajax te halen. De Amsterdamse leiding had een sterke voorkeur voor de komst van de Spanjaard, maar Farioli heeft veel liever een vleugelaanvaller tot zijn beschikking die meteen inzetbaar is. Dat schrijft Ajax-watcher Johan Inan donderdagmorgen althans. De Amsterdammers maken inmiddels werk van (Go Ahead Eagles), mede doordat een vroegtijdige terugkeer van Carlos Forbs toch géén optie was.

Ajax heeft de komst van een linksbuiten al heel lang bovenaan het verlanglijstje staan, maar met nog slechts een paar dagen voor het sluiten van de transferwindow te gaan, heeft Farioli nog altijd geen concurrent van Mika Godts zien arriveren. De Amsterdammers zetten in de eerste weken van dit jaar vol in op de komst van Moro. De Spanjaard was naar verluidt persoonlijk al rond met Ajax, maar een opgelopen blessure in de uitwedstrijd tegen Espanyol heeft een streep gezet door zijn transfer. De clubleiding ‘neigde’ echter nog altijd naar de komst van Moro, zo schrijft Inan. “Dat zag trainer Farioli weer niet zitten. Hij wil meteen kunnen beschikken over de langverwachte concurrent van Godts”, zo klinkt het.

Deze week werd Forbs daarom een optie. De Portugees maakte afgelopen zomer nog op huurbasis de overstap van Ajax naar Wolverhampton Wandereres, maar komt er in Engeland niet aan te pas. Ajax dacht eraan om de verhuurperiode van Forbs voortijdig tot een einde te brengen, maar volgens Inan wenst de Premier League-club daar niet aan mee te werken ‘omdat het te weinig tijd heeft om nog een vervanger te strikken’. Naast Moro en Forbs worden ook Ansu Fati en Gabbi Matondo in verband gebracht met Ajax, maar Inan meldt dat er voor een huur van Matondo, momenteel speler van Rangers FC, ‘intern onvoldoende draagvlak was’.

LEES OOK: Louis van Gaal wordt na transfernieuws gevraagd om in actie te komen bij Ajax

2,5 miljoen euro voor Edvardsen

Ajax stevent inmiddels af op een akkoord met Go Ahead Eagles over de transfer van Edvardsen. Voetbal International maakte woensdagavond laat melding van de Amsterdamse interesse in de smaakmaker van de Deventenaren, die volgens Inan later deze week voor zo’n 2,5 miljoen euro de overstap zal gaan maken naar de huidige nummer twee van de Eredivisie. Edvardsen stond al langer op het lijstje van Ajax, maar de recordkampioen wilde eerder deze maand ‘nog geen zaken doen’ met Go Ahead Eagles. Daar is nu dus verandering in gekomen. Edvardsen was dit seizoen in zestien duels in alle competities goed voor negen doelpunten en vier assists. Hij moet Farioli van meer opties voorzien op de linksbuitenpositie.

