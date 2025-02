Farioli verliest een vriend uit het oog: 'We hebben een bijzondere band, van mens tot mens'

Francesco Farioli wenst het beste toe bij Lille OSC. Eerder op de zondag maakte Ajax het vertrek van Akpom bekend: de aanvaller wordt verhuurd tot het einde van het seizoen, met een optie tot koop. Farioli verliest niet alleen een van zijn spelers, maar ook een vriend.

“Met Chuba heb ik een heel bijzondere band, van mens tot mens”, vertelt Farioli op de persconferentie na de 2-1 zege op Feyenoord. “Ik wil hem echt bedanken voor wat hij heeft betekend voor ons. Hij heeft gescoord in de voorbereiding, in de Europa League-voorrondes, in de beker, in de competitie, in het hoofdtoernooi van de Europa League… Ik ben hem enorm dankbaar.”

Artikel gaat verder onder video

Farioli is Akpom niet alleen dankbaar om zijn doelpunten. “Ook omdat hij het teambelang altijd op de eerste plaats zette. Door op posities te spelen waar hij zelden speelt, heeft hij ons ook geholpen. Het is een heel goede speler en een fantastisch mens. Ik wens hem het beste met zijn nieuwe avontuur.”

Akpom moest bij Ajax Brian Brobbey en Wout Weghorst voor zich dulden. De spits werd vorig seizoen aangetrokken door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat en kwam niet tot nauwelijks in de plannen van trainer Francesco Farioli voor. Toch liet de Italiaanse oefenmeester recentelijk nog weten dat Akpom wat hem betreft niet mocht vertrekken. "Hij speelde niet altijd op zijn eigen plek, maar zijn aandeel voor het team is geweldig! Of hij mag vertrekken? Liever niet. Ik ben erg blij met Akpom.”

