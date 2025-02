Drama voor PSV, dat overwinning in vijf minuten volledig weggeeft bij NEC

PSV heeft opnieuw geen goede wedstrijd op de mat gelegd in de Eredivisie. Lang leken de drie punten naar Eindhoven te gaan, maar het werd een 3-3 gelijkspel. Na een doelpuntloze eerste helft brak Luuk de Jong de wedstrijd open. Sami Ouaissa maakte namens NEC gelijk, maar dankzij treffers van Ismael Saibari en Johan Bakayoko kwam PSV op een ruime voorsprong. In de slotminuten maakte Kento Shiogai de wedstrijd nog spannend door een fout van Ryan Flamingo af te straffen en in de allerlaatste minuut maakte Bryan Linssen het spektakelstuk compleet door de 3-3 te maken.

De Champions League overwinning op Liverpool bracht weer wat hoop binnen PSV, want de afgelopen weken verliepen zeer moeizaam. Met name het grote aantal tegendoelpunten dat de ploeg Peter Bosz moet incasseren was zorgwekkend. Vorig seizoen kregen de Eindhovenaren maar 21 tegendoelpunten in de hele competitie terwijl PSV nu al op twintig tegentreffers staat. Daarnaast loopt de ziekenboeg in Eindhoven snel vol. Ricardo Pepi, Noa Lang, Malik Tillman en Sergino Dest waren al niet inzetbaar en vandaag meldde Olivier Boscagli zich ook in dit rijtje met een spierblessure. Vorig seizoen verloor PSV maar één competitiewedstrijd en dat was uit bij NEC.

Artikel gaat verder onder video

De eerste helft zal er niet een zijn die mensen zich nog lang gaan herinneren. NEC maakte het PSV heel erg moeilijk en de Eindhovenaren wisten geen enkel schot op doel te noteren. De Nijmegenaren waren een stuk gevaarlijker. Sontje Hansen schoot van dichtbij naast en Calvin Verdonk dwong Walter Benitez tot zijn uiterste met een knappe volley.

De wedstrijd leek een doelpunt nodig te hebben om open te breken en dat doelpunt kwam al snel in de tweede helft. Saibari stuitte nog op Robin Roefs, maar via Johan Bakayoko kwam de bal voor de voeten van Luuk de Jong. De spits van PSV ramde de bal overtuigend in het dak van het doel. Hierna begon NEC steeds meer strijd te leveren en dat kon de wedstrijd goed gebruiken. De Nijmegenaren kwamen ook nog eens op gelijke hoogte nadat een klutsbal uit een vrije trap voor de voeten viel van Sami Ouaissa die van dichtbij kon scoren.

Zoals ook de eerdere treffers kwam ook de 1-2 van PSV uit de lucht vallen. Mauro Junior had trok de bal uitstekend terug op Saibari die de bal onberispelijk in de bovenhoek schoot. Mauro kroonde zich tot de man van de wedstrijd door ook de bevrijdende 1-3 van PSV voor te bereiden. De Braziliaanse alleskunner legde de bal panklaar neer voor Bakayoko die van dichtbij kon scoren en daarmee de wedstrijd in het slot gooide. Althans zo leek het. In de laatste minuut van de officiële speeltijd gaf Ryan Flamingo een veel te korte terugspeelbal waarvan Shiogai kon profiteren. Hij omspeelde Benitez en schoof de bal in een leeg doel. In de allerlaatste minuut gebeurde het ondenkbare. NEC kreeg een corner en zelfs de doelman ging mee naar voren. Benitez zat mis en bij de tweede paal stond Linssen klaar om de gelijkmaker binnen te prikken.

PSV zou zomaar de koppositie kunnen verspelen. Ajax heeft momenteel minder verliespunten dan de Eindhovenaren, maar komt morgen in de Klassieker in actie tegen Feyenoord en heeft ook een inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles tegoed. PSV komt woensdag alweer in actie in de KNVB-beker tegen Feyenoord. NEC staat na dit gelijkspel op de elfde plaats en speelt volgende week tegen FC Groningen.