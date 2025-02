Linssen haalt na NEC – PSV plots keihard uit naar ESPN-analist: ‘Ik weet niet wat hij lult...'

heeft na afloop van de wedstrijd tussen NEC en PSV (3-3) hard uitgehaald naar ESPN-analist Kees Kwakman. De oud-prof riep onlangs dat Linssen een te hoog vetpercentage heeft en hier heeft de spits zich gigantisch aan geërgerd.

Linssen speelt in de tweede seizoenshelft voor NEC, dat hem overnam van Urawa Red Diamonds. In de absolute slotfase was de voormalig spits van onder meer Vitesse en Feyenoord belangrijk met de 3-3 tegen PSV. De routinier tikte een corner binnen nadat Walter Benítez mistastte. Na afloop van de wedstrijd haalt Linssen zijn gram, voor de interviewcamera’s van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Speler van PSV is woedend en gedraagt zich onsportief na NEC – PSV

“Zoals Kees zei: een paar kilootjes teveel. Dat vind ik echt onzin wat hij zegt… Dat kan je écht niet zomaar zeggen… Ik heb gewoon 10,5 procent vet, dus ik weet niet wat hij allemaal lult… Vind ik gevaarlijk wat hij doet. Het is een oud-voetballer, maar schijnbaar kan je dat tegenwoordig allemaal roepen. Hij moet het zelf weten…”, haalt Linssen woedend uit.

De camera’s gaan bij De Eretribune direct naar Kwakman na het interview van Linssen. “Hij was not amused”, stelt Aletha Leidelmeijer. “Ik heb al sorry gezegd. Ik had zelf geen vetpercentage als voetballer, maar hij moet wel fitter worden. Dat sowieso”, zegt de analist, die zich inderdaad al eerder hij verontschuldigd.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang kan het niet laten en deelt opnieuw plaagstootje uit aan rivaal

PSV-aanvaller Noa Lang komt met een veelzeggende reactie op Instagram.