Speler van PSV is woedend en gedraagt zich onsportief na NEC – PSV

Het 3-3 gelijkspel van PSV tegen NEC komt hard aan bij de spelers van de koploper van de Eredivisie. De Eindhovenaren leken op weg naar een simpele overwinning in Nijmegen, maar gaven in de laatste vijf minuten twee doelpunten weg. Na afloop was woedend op zijn ploeg en weigerde hij uit frustratie handen te schudden met de spelers van NEC.

PSV had de wedstrijd lang onder controle en stond met nog vijf minuten op de klok 1-3 voor. Een fout van Ryan Flamingo leidde echter de 2-3 in, waarna Walter Benítez in de absolute slotfase mistastte. Bryan Linssen profiteerde en zorgde voor de gelijkmaker.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Drama voor PSV, dat overwinning in vijf minuten volledig weggeeft bij NEC

Na het laatste fluitsignaal was de frustratie bij PSV groot, vooral bij Veerman. De middenvelder liep vloekend over het veld en ging fel tekeer tegen zijn ploeggenoten. Toen enkele NEC-spelers hem een sportieve hand wilden geven, reageerde Veerman onsportief met een harde en felle handdruk. Het opvallende moment zorgde voor veel reacties op X, waar fans verbaasd reageerden op het gedrag van de PSV'er.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang kan het niet laten en deelt opnieuw plaagstootje uit aan rivaal

PSV-aanvaller Noa Lang komt met een veelzeggende reactie op Instagram.