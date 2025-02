'PSV laat oog vallen op talentvolle verdediger die ook aan Real Madrid werd gelinkt'

PSV wordt in verband gebracht met , melden zowel het Eindhovens Dagblad als Voetbal International. De concurrentie is echter groot voor de verdediger van Valencia, die zowel linksback als centraal achterin uit de voeten kan. Er zijn namelijk meerdere clubs die multifunctionele verdediger op de korrel hebben.

PSV is na het vertrek van en vervanger voor Matteo Dams (Al-Ahli) en Fredrik Oppegard (AJ Auxerre) op zoek naar versterking voor de linksbackpositie. Hiervoor waren eerder onder meer Anass Salah-Edinne van FC Twente, Souffian El Karouani van FC Utrecht en Nicola Zalewski van AS Roma in beeld. Salah-Eddine lijkt te gaan vertrekken naar AS Roma, FC Utrecht is niet bereid om El Karouani te laten gaan en Zalewski is verhuurd aan Internazionale.

Gasiorowski is nu de nieuwste kandidaat die opduikt op de lijst met vervangers voor Dams en Oppegard. De interesse van PSV in de Valencia-verdediger, die beschikt over de Spaanse en Poolse nationaliteit, is vooralsnog niet concreet. Wel is zijn naam gevallen in het Philips Stadion, maar de club is nog niet aan het onderhandelen.

Het Eindhovens Dagblad heeft navraag gedaan in Spanje en daaruit blijkt dat 'een grote hoeveelheid clubs' interesse zou hebben in Gasiorowski. Het is niet bekend om welke clubs het gaat. De negentienjarige centrale verdediger, die dus ook als linksachter kan spelen, staat in Spanje te boek als een groot talent. Zo werd Gasiorowski in november nog gelinkt aan Real Madrid en Arsenal. De verdediger heeft in Valencia, waar hij dit seizoen dertien wedstrijden speelde, nog een contract tot medio 2025.

Yarek Gasiorowski is een naam die veelvuldig valt. Wel een interessant profiel voor PSV lijkt me. Jonge linksbenige centrale verdediger van Valencia die ook als linksback kan spelen. En zo gaat het puzzelen/speculeren nog even door... — Marco Timmer (@marcotimmer) February 3, 2025 PSV wordt in veel berichten gekoppeld aan Yarek Gasiorowski van Valencia. Navraag in Spanje leert dat een grote hoeveelheid clubs interesse in hem hebben en dat hij deze dagen zeker nog een stap zou kunnen maken...... — Rik Elfrink (@RikElfrink) February 3, 2025

