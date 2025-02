PSV biedt dertien miljoen euro voor plaaggeest van Ajax

PSV hoopt zich te versterken met . De Eindhovenaren hebben volgens Fabrizio Romano een akkoord bereikt met de aanvaller van Lazio. PSV zou een bod van dertien miljoen euro plus bonussen hebben neergelegd in Rome.

Tchaouna wordt in de Italiaanse pers in verband gebracht met Bologna, maar PSV hoopt dus eerder toe te slaan. Lazio staat open voor een vertrek van de rechtsbuiten, die geen vaste basisplek heeft.

Artikel gaat verder onder video

Tchaouna kwam afgelopen zomer voor naar verluidt acht miljoen euro over van Salernitana. Eerder stond hij onder contract bij Stade Rennais. Tchaouna is geboren in Chad, maar speelde zijn jeugdinterlands voor Frankrijk.

Dit seizoen speelde hij vijftien wedstrijden in de Serie A, waarvan twaalf als invaller. Hij scoorde eenmaal. Tchaouna wordt vooral ingezet in de Europa League: hij kwam in alle acht duels in actie en stond zeven keer aan de aftrap. In het gewonnen uitduel met Ajax (1-3) op 12 december was hij goed voor een goal en een assist.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Gewilde PSV-speler besluit deze winter in Eindhoven te blijven, maar vertrekt komende zomer'

Een basisspeler van PSV wil in de zomer van 2025 vertrekken uit het Philips Stadion.