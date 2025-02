Vertessen maakt opnieuw wintertransfer en vertrekt uit Berlijn, PSV profiteert mee

Voormalig PSV-aanvaller staat opnieuw voor een wintertransfer. Volgens het Duitse Sky Sport staat de rappe Belg op het punt om een overstap te maken naar het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Vertessen was zondag al niet meer aanwezig op de training van Union Berlin.

Vertessen maakte vorig jaar in de winterse transferwindow de overstap van PSV naar Union Berlin. De inmiddels 24-jarige Belgische vleugelaanvaller annex spits wilde meer speeltijd en die kon trainer Peter Bosz hem niet garanderen. In Berlijn was de speeltijd ook gering voor de aanvaller. Afgelopen seizoen kwam Vertessen tot 593 minuten in dertien wedstrijden. Dit seizoen staat de teller op 714 minuten in 17 wedstrijden.

Vertessen kwam in 2009 terecht in de jeugdopleiding van PSV, dat hem wegplukte bij Westerlo uit zijn vaderland België. In december 2020 volgde zijn debuut in de hoofdmacht, als invaller in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-1 winst). In totaal kwam Vertessen tot 102 wedstrijden in het rood-wit van PSV, waarin hij achttien keer scoorde en tien assists afleverde.

PSV bedong bij de transfer van Vertessen naar Union Berlin geen doorverkooppercentage, maar houdt toch een klein bedrag over aan de nieuwe transfer van de Belg. De Eindhovenaren hebben de vleugelaanvaller tot zijn 23ste opgeleid, waardoor ze kunnen rekenen op een kleine vijf procent van de transfersom. Dit komt neer op zo'n 190.000 euro.

Vertessen kon ook terugkeren in Nederland

Vertessen kwam bij Die Eisernen niet uit de verf, maar kon desondanks rekenen op veel interesse. Vele clubs wilden hem overnemen en lange tijd leek de aanvaller op weg naar het Duitse Werder Bremen. Rangers FC had ook wel oren naar de Belg, die ook in beeld was om FC Twente van een offensieve impuls te voorzien.

Update #Vertessen: Morgen Medicial bei #RBSalzburg, Ablöse 4 Millionen Euro ohne Boni. Der #1FCUnion hatte für ihn vor einem Jahr 4,5 Mio. an #PSVEindhoven überwiesen. @SkySportNews @philipphinze24 — Lisa de Ruiter (@L_deRuiter) February 2, 2025 Yorbe Vertessen vertrekt na een jaar alweer bij Union Berlin en daar gaat PSV nog wat aan verdienen ook. Ik ga het even uitrekenen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) February 2, 2025

