Veerman geeft ploeggenoot veeg uit de pan: ‘Dit zeg je eigenlijk niet in een interview’

stond woensdagavond na afloop van het Champions League-duel tussen PSV en Liverpool (3-2 overwinning) voor de camera van Ziggo Sport. De middenvelder sprak onder meer over zijn fout voorafgaand aan de 0-1 van Liverpool.

Liverpool nam na een klein halfuur voetballen de leiding in het Philips Stadon. Cody Gakpo benutte een strafschop, nadat Federico Chiesa in de zestien was gevloerd door Veerman. Laatstgenoemde nam een pass van ploeggenoot Mauro Júnior slecht aan en vergreep zich vervolgens aan Chiesa.

Artikel gaat verder onder video

Veerman begon na afloop in gesprek met verslaggever Bas van Veenendaal zelf over het penaltymoment. “Ik had de bal misschien gewoon moeten wegschieten. Ik weet ook niet of het nou een heel lekker balletje was. Maar goed, ik moet de bal natuurlijk zelf sneller wegschieten”, zei de middenvelder van PSV.

LEES OOK: Federico Chiesa is gedrag van Johan Bakayoko in laatste minuten spuugzat

Van Veenendaal vroeg zich af of Veerman ‘misschien iets te laconiek was in zijn aanname’. “Ik wil natuurlijk altijd de bal hebben, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik deze pass niet echt verwachtte. De bal stuiterde te ver van mijn voet. Dat was niet goed”, reageerde de middenvelder, die vervolgens nog wel complimenteus was over zichzelf. “Daarna ben ik betrokken bij de eerste goal en had ik een assist bij de tweede goal, dus daarmee maakte ik het wel goed.”

Dat Veerman zijn overtreding publiekelijk weet aan de inspeelpass van Mauro Júnior, zorgde voor hilariteit bij de analisten van Ziggo Sport. “Hij kreeg een klotebal. Haha!”, reageerde Youri Mulder. “Is het eigenlijk geen ongeschreven regel dat je dit niet doet in een interview? Dat je niet zegt: het was eigenlijk geen lekkere bal?”, vroeg presentator Wytse van der Goot zich af. Mulder: “Wel een beetje, ja.”

Klik op de tekst van het bericht hieronder om het penaltymoment te bekijken op X:

Uitgerekend Gakpo 🫣

Na te traag handelen van Joey Veerman zet de Eindhovenaar Liverpool op voorsprong vanaf de stip 🎯#ZiggoSport #UCL #PSVLIV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 29, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Zieke’ Noa Lang is vlak voor PSV - NAC met hele andere dingen bezig

Noa Lang ontbreekt wegens ziekte bij PSV - NAC Breda, maar meldt zich vlak voor de aftrap wél op Instagram.