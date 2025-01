Federico Chiesa is gedrag van Johan Bakayoko in laatste minuten spuugzat

was woensdagavond in de slotfase van het Champions League-duel tussen PSV en Liverpool (3-2) absoluut niet blij met . De Italiaanse aanvaller van Liverpool riep de PSV’er tot de orde.

PSV speelde in de blessuretijd een gewonnen wedstrijd. Het elftal van trainer Peter Bosz leidde met 3-2 en stond bovendien met een man meer op het veld, nadat Amara Nallo in de slotfase met rood van het veld was gestuurd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Cody Gakpo provoceert voormalig ploeggenoot na doelpunt tegen PSV

PSV ging in de slotfase freewheelend richting het laatste fluitsignaal en vermaakte het eigen publiek, door Liverpool in een zeer kleine ruimte van het kastje van de muur te sturen. Bakayoko was daarbij één van de smaakmakers.

De Belgische vleugelaanvaller toverde in kort tijdsbestek enkele technische hoogstandjes uit de hoge hoed en haalde daarmee zichtbaar de woede van Chiesa op de hals. Nadat Bakayoko ternauwernood wist te ontsnappen aan de druk van de jagende Chiesa, wees laatstgenoemde met een boos vingertje naar de PSV’er.