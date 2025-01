Yorbe Vertessen kan jaar na PSV-vertrek terugkeren in de Eredivisie

verliet PSV in de winterstop van het vorige seizoen om zijn loopbaan te vervolgen bij Union Berlin, maar kan een jaar later terugkeren op de Nederlandse velden. De Belgische buitenspeler is in beeld bij FC Twente, zo melden verschillende media.

Vertessen (24) werd op jonge leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van PSV en zou uiteindelijk 102 wedstrijden in de hoofdmacht spelen. Daarin was de Belg achttien maal trefzeker en leverde hij elf keer de assist bij een treffer van een teamgenoot. Vertessen wist echter nooit een vaste basisplaats te veroveren en toog daarom begin 2024 naar Duitsland. Namens Union kwam hij dit seizoen weliswaar zestien keer in actie in de Bundesliga (één goal), maar maakte de Belg de afgelopen twee competitiewedstrijden geen speelminuten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: VAR is Twente gunstig gezind in Zweden: Tukkers grijpen laatste Europese strohalm

Een overstap naar Enschede zou uitkomst kunnen brengen. Nadat bij ESPN al melding werd gemaakt van de interesse van de Tukkers in Vertessen, komt Voetbal International na het met 2-3 gewonnen Europa League-duel van Twente tegen Malmö FF met een bevestiging. Trainer Joseph Oosting haalde Michel Vlap door het aanstaande vertrek van Youri Regeer naar Ajax naar het middenveld, waardoor de vooralsnog tegenvallende zomeraanwinst Sayfallah Ltaief op de vleugels mocht starten. Oosting krijgt daarnaast de beschikking over Naci Ünüvar - die overkomt van Ajax - maar het weekblad stipt aan dat het voormalige toptalent zich tot op heden nog niet heeft bewezen op het hoogste niveau.

LEES OOK: Farioli komt met opmerkelijke reactie op vragen over Regeer

Daar komt bij dat de kans volgens VI 'groot' is dat Mitchell van Bergen deze winter nog gaat vertrekken uit de Grolsch Veste. "Hoe dan ook kan FC Twente een extra verschilmaker op de vleugels heel goed gebruiken om dit seizoen te breken met de reeks onnodig verspeelde punten. Dat de naam van ex-PSV’er Yorbe Vertessen in Enschede valt, is in dat kader heel begrijpelijk. De bij Union Berlin al snel uit de gratie gevallen aanvaller werd in Eindhoven steevast geroemd om zijn snelheid en zijn scorend vermogen. Met die laatste eigenschap zou hij een zegen zijn voor FC Twente", meent verslaggever Geert-Jan Jakobs van het weekblad.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sem Steijn zwijgt, maar dit scheldwoord schreef zijn ploeggenoot op de wedstrijdbal

FC Twente-ster Sem Steijn is met een hattrick ijzersterk begonnen aan 2025.